Someron sunnuntaisessa jokamieskilpailussa taas reilusti yli sata osallistujaa

Salon Urheiluautoilijat, Someron Keltiäisissä sijaitseva SoMuRa:n moottorirata ja jokamiesluokka ovat muodostaneet jo pitkään toimivan yhtälön. Näin tapahtuu mitä suurimmalla todennäköisyydellä myös huomenna sunnuntaina.

SoMuRalla päristellään kansallinen kilpailu, joka on naisten luokan osalta myös Länsi-Suomen aluemestaruusosakilpailu. Osallistujia on ilmoittautunut kaiken kaikkiaan 138, joista suuri osa on Varsinais-Suomesta. Merkittävää on kuitenkin se, että varsin moni saapuu paikalle myös kauempaa, vaikka kilpailutarjontaa löytyy laajalti muuallakin Suomessa.

– Samana viikonloppuna ajetaan yhdeksän Jokamiehenluokan kilpailua. Tämä kertoo autourheilun ja Jokamiehenluokan elinvoimaisuudesta. Laji voi hyvin, toteaa kilpailunjohtaja ja Salon Urheiluautoilijoiden puheenjohtaja Juha Hurula tiedotteessa.

Kilpailu alkaa sunnuntaina kello 10, ja viimeiset lähdöt ovat maalissa noin kello 17.