Suomalaiset Barcelonan iskupaikan lähellä: ”Ihmiset olivat hysteerisiä ja itkuisia, poliisi tyhjensi keskustaa”

Suomalainen Esa Posio kertoo olleensa torstaina alkuillasta syömässä Barcelonan keskustassa vain muutaman sadan metrin päässä La Ramblan turistikadulta, jolla pakettiauto ajoi väkijoukkoon.

Posio ja hänen belgialainen ystävänsä olivat Placa de Catalunya -aukion lähellä, kun he havahtuivat kadulla juokseviin ihmisiin.

– Nuorempia ihmisiä tuli sisälle ravintolaan. He olivat hysteerisiä ja itkuisia ja varmasti kaaoksen ja shokin tilassa, arvioi Posio STT:lle puhelimitse.

Rovaniemellä ja Barcelonassa asuvan Posion mukaan tilanne vaikutti aluksi hyvin sekavalta, mutta lisätietoja sai nopeasti kuuntelemalla paikallista radiokanavaa.

Barcelonassa lomaileva suomalainen Petri Wallin puolestaan oli hampurilaisravintolassa tapahtuma-aikaan.

– Istuimme McDonald’sin terassilla ja aikomuksenamme oli lähteä La Ramblalle, joka on viiden minuutin matkan päässä. Samaan aikaan tuli pikainen käsky siirtyä sisälle, kertoi Barcelonassa lomaileva Wallin tekstiviestitse.

Myös hänen mukaansa tunnelma muuttui kaoottiseksi.

– Ihmiset juoksivat paniikissa katuja ylöspäin, lapset itkivät ja tilanne oli hetken kaoottinen. Nyt on jo rauhallisempaa, hän kuvaili tilannetta torstaina illalla.

”Keskustan alue eristetty”

Esa Posion mukaan poliisi alkoi suhteellisen pian iskun jälkeen tyhjentää Barcelonan keskustaa ihmisistä. Posio itse päätti illalla lähteä siirtymään pois keskustasta puolisonsa kehotuksesta.

– Keskustan alue oli eristetty ja ihmisiä oli ravintoloissa ja kaupoissa suljettujen ovien takana, kertoi Posio.

Myös Wallinin mukaan keskustassa liikkeet olivat kiinni ja ihmisiä kehotettiin kävelemään keskustan ulkopuolelle.

– Luulen, että koko ydinkeskusta on suljettu. Hälytysajoneuvoja on paljon liikenteessä, kertoi Wallin.

Espanjassa on käynnissä lomakausi, ja Barcelonassa on turisteja ympäri maailmaa. Posion mukaan poliisit antoivat käskyjä keskustassa olleille ihmisille ainakin kolmella kielellä.

– Siellä oli myös (osalla ihmisistä) kieliongelmaa: kaikki eivät osaa katalaania, espanjaa tai edes englantia.

