Suomalaispelaajan joukkue voitti huippurahakkaan Dota 2 -turnauksen

Suomalainen Lasse Urpalainen on voittanut joukkueensa kanssa Dota 2 -tietokonepelin tärkeimmän kansainvälisen turnauksen mestaruuden.

Pelinimellä Matumbaman tunnetun Urpalaisen, 22, joukkue Team Liquid voitti Seattlessa Yhdysvalloissa järjestetyn The International -turnauksen ja kuittasi 10,8 miljoonan dollarin pääpalkinnon. Liquidin verkkosivujen mukaan se on nyt e-urheilun historian eniten palkintorahaa voittanut joukkue.

Viisihenkinen Liquid kukisti yli 10 000 katsojan edessä finaalissa kiinalaisen Newbeen voitoin 3-0. Kuuden parhaan joukossa oli neljä kiinalaisjoukkuetta.

Liquidin muiden pelaajien kotimaat ovat Saksa, Bulgaria, Jordania ja Libanon.

Dota 2 on e-urheilupeleistä rahakkain. Sen suurimmat turnaukset keräävät miljoonia katsojia internetissä ja tv:ssä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

STT