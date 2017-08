Supo: Barcelonan iskulla ei yhteyksiä Suomeen, uhka-arvio ennallaan

|

Suojelupoliisilla ei tässä vaiheessa ole tietoa tai viitteitä siitä, että Barcelonan terrori-iskuilla olisi yhteyksiä Suomeen. Supo ei myöskään aio nostaa terrorismin uhka-arviotaan tapauksien takia.

Uhka-arvio on tällä hetkellä neliportaisen asteikon kakkostasolla, mikä tarkoittaa kohonnutta uhkaa.

Supo linjasi aiemmin, että yksittäisten väkivallantekojen uhka on kohonnut, mutta terroristijärjestöjen suunnitelmallisten iskujen uhka on matala.

Tutkija STT:lle: Iskuolisi voinut tapahtua jo paljon aiemmin

On ihme, ettei Espanjassa ole tapahtunut varsinaista isoa terrori-iskua vuosiin, sanoo terrorismitutkija ja sotatieteiden tohtori Antti Paronen STT:lle. Hänen mukaansa iskua olisi voinut odottaa jo aiemmin, sillä Espanjassa on paljon jihadistista liikehdintää.

Parosen mukaan Espanja on noussut jihadistien pidätystilastoissa kolmen kärkeen Belgian rinnalle. Kärkisijaa pitää Ranska. Hänen mukaansa ongelma kulminoituu Espanjassa olevaan marokkolaissiirtolaisväestöön.

Espanjan liikehdinnästä ei tutkijan mukaan ole puhuttu kovin paljon, koska iskuja ei viime vuosina ole Espanjassa ollut. Hänen mukaansa maan viranomaisten terrorisminvastainen toiminta on ollut sinällään hyvää.

– Kun verrataan iskuhiljaisuutta ja vuosikausia jatkuneita korkeita pidätystilastoja, on ollut ihme, ettei varsinaista isoa terrori-iskua Espanjassa ole tapahtunut. Sitä olisi voinut odottaa jo aikaisemmin, hän sanoo.

Espanjassa oli viimeksi iso terrori-isku vuonna 2004, kun 11. maaliskuuta Madridin aamujunissa räjähti peräjälkeen kymmenen pommia. Lähes 200 ihmistä kuoli ja yli 1 800 loukkaantui.

”On uskottavaa, että Isis on iskun takana”

Äärijärjestö Isis ilmoitti olevansa Barcelonan iskun takana. Paronen pitää tätä verrattain uskottavana. Hänen mukaansa ilmoitus tuli sopivassa aikajänteessä, sillä iskut tunnustetaan yleensä muutaman tunnin tai viimeistään 72 tunnin kuluttua.

– Tunnustus tuli kieltämättä nopeasti, mutta se tuli virallisesta kanavasta. Iskua oli lisäksi hehkutettu aiemmin Isisin käyttämällä keskustelupalstalla, hän kertoo.

Parosen mukaan ilmoitustavan lisäksi iskutapa puhuu sen puolesta, että taustalla on todella Isis.

Paronen kiinnitti Isisin ilmoituksessa huomiota myös viestin sanamuotoon. Hän kertoo, että verrattain hyvän käännöksen mukaan ilmoituksessa sanottiin, että ”iskijät toimivat kalifaatin käskystä iskeä länsiliittouman kotimaissa”.

– Tämä ei ole hirveän suora käsky. Selkeästi halutaan kuitenkin osoittaa, että Isisillä on edelleen korkein johtaja ja hän koordinoi myös Isisin ulkomaanoperaatioita. Jos ei muutoin, niin ainakin omalla arvovallallaan, Paronen sanoo.

Parosen mukaan Espanjan iskujen taustalla näyttää olevan merkittävää suunnitelmallisuutta, jos yön aikana tulleet tiedot Cambrilsista ja Alcanarista ovat oikeansuuntaisia. Hän arvioi, että autoiskuja tapahtuu Euroopassa vielä lisää.

– Tämä iskutapa vaatii hirveän paljon vähemmän osaamista ja resursseja kuin mikään muu. Isisille on pääasia, että näitä tapahtuu ja näytetään, että ollaan vahvempia kuin itse asiassa ollaankaan.

Espanjan pääministeri: Barcelonan isku oli terrorismia, joka vaatii maailmanlaajuisia toimia

Espanjan pääministeri Mariano Rajoy kuvailee Barcelonan pakettiautoiskua jihadistiseksi terrorismiksi, jonka vastustaminen vaatii maailmanlaajuisia toimia.

Rajoyn mukaan terrorismin vastainen kamppailu on vapaiden ja avointen yhteiskuntien ykkösprioriteetteja.

– Uhka on maailmanlaajuinen, joten vastaustenkin on oltava, pääministeri sanoi.

Rajoy sanoi pyytävänsä Espanjan puolueita arvioimaan uudelleen maan terrorinvastaisia toimia.

Lomalla ollut Rajoy palasi iskun jälkeen Barcelonaan. Hänen lausunnostaan kertoo muun muassa BBC.

Maailmalta satelee tukea Espanjalle

Maailman johtajat ovat osoittaneet joukolla solidaarisuutta Espanjalle Barcelonan iskun jälkeen.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump tviittasi, että Yhdysvallat tuomitsee iskun ja tekee kaiken tarvittavan auttaakseen.

– Olkaa lujia ja vahvoja, rakastamme teitä, Trump tviittasi.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama tviittasi, että hänen ja hänen vaimonsa Michelen ajatukset ovat Barcelonan uhrien ja näiden omaisten luona.

– Amerikka seisoo aina espanjalaisten ystäviensä rinnalla, Obama sanoi.

Myös Yhdysvaltain demokraattipuolueen entinen presidenttiehdokas Hillary Clinton sanoi Twitterissä Yhdysvaltain avustavan terrorinvastaisessa kamppailussa kaikkialla maailmassa.

Myös muun muassa Britannian ja Australian poliittinen johto on tuominnut iskun.

Suomessa presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja ulkoministeri Timo Soini (uv.) kommentoivat Barcelonan terrori-iskua Twitterissä heti eilen.

Niinistö totesi, että terroristit iskivät jälleen Eurooppaan.

– Seuraan Barcelonan tilannetta äärimmäisellä vakavuudella. Voimia uhreille, omaisille, pelastajille, Niinistö tviittasi.

– Ajatukseni ovat uhrien ja heidän perheidensä kanssa. Tuomitsen jyrkästi terrorismin kaikissa muodoissaan, Sipilä tviittasi englanniksi.

– Surullisia uutisia Barcelonasta, ulkoministeriön tilannehuone avattu, seuraamme tilannetta. Suruvalittelut uhreille ja omaisille, Soini sanoi ulkoministeriön Twitter-tilillä.

