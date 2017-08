Suuret tunteet tulvahtavat ruutuihin

|

Itketään niin paljon, että lopulta nauretaan ja toisin päin. Ollaan rennosti ja aidosti läsnä. Rakastetaan musiikkia.

Tässä on resepti suursuosion saavuttaneen Vain elämää -sarjan seitsemännelle tuotantokaudelle artistien sanoin. Syyskuun alussa alkavalla kaudella nähdään Jari Sillanpää, Kaija Koo, Cheek, Sanni, Juha Tapio, Jenni Vartiainen ja Toni Wirtanen. Kaikki osallistujat ovat vierailleet sarjassa aiemmin.

”Kappaleet saavat puhua puolestaan”

Kaija Koo on ääni ja nainen. Se on lähtökohta, josta yli 30-vuotisen uran tehnyt artisti lähti uudelleen mukaan sarjaan. Ensimmäisellä kerralla, viisi vuotta sitten, hän ei ollut lähdöstä varma. Nyt oli.

– En epäröinyt hetkeäkään.

Tulevaa kautta hän kommentoi todellisten starojen leiriksi. Kaija Koo sanoo, että ihmisten olemuksesta ja versioista huomasi, miten syvälle he olivat paneutuneet kappaleisiin.

– Heistä näkyi palo.

Itseään erittäin herkäksi kutsuva artisti toteaa, että kaiken keskiössä on musiikki.

– Kappaleet saavat puhua puolestaan.

”Itketty, naurettu, leikitty, hulluteltu”

Se varmaan kuulostaa niin kliseeltä, Jenni Vartiainen aloittaa.

– Mutta se vain on niin suuria tunteita itkusta, naurusta, leikistä hullutteluun, hän jatkaa.

Vartiainen pukee sanoiksi myös muiden kollegoidensa tunteet: sarjaan mukaan lähteminen uudelleen tuntui helpolta.

– Se on tuttu leirikoulu, jossa tutustut uusiin ihmisiin ja sitten tapahtuu jotain ihmeellistä.

Vartiaisen mukaan tulevallakin kaudella käydään läpi koko tunteiden kirjo. Päällimmäisenä tunteena on syvä kunnia.

– On valtava kunnia, kun kuulee version, jonka toinen on tehnyt ja olet, että vau. Kappaleet saavat uudet tarinat.

”Toi tulee oleen kova”

Cheek eli Jare Tiihonen hymyilee sanoessaan, että hän ei uudella kaudella ole enää ”se jäbä”, jota kukaan ei oikein tuntenut. Tiihonen oli mukana sarjan ensimmäisellä kaudella viisi vuotta sitten. Sen jälkeen paljon on muuttunut. Nyt Tiihosen tietävät, no, kaikki.

– Olen niin monissa liemissä keitetty nyt ja karaistunut matkan varrella. Oli varmempi fiilis olla siellä. Kaipasin hiukan sitä, etten ollut se poika, niin kuin Kaijakin (Koo) mua silloin kutsui. Kaikki varmasti sanovat tämän, mutta yhteishenki oli kova. Toi tulee oleen kova, Tiihonen sanoo.

Hänelle sarjaan mukaan lähteminen uudelleen oli ehdoton asia.

– Yksi isoimmista asioista oli se, että mun kolmea isointa albumia (Sokka irti, Kuka muu muka, Alfa Omega) ei ole vielä versioitu kertaakaan. On hienoa saada kuulla niitä kappaleita.

Tiihonen myös sanoo, että omat versiot muiden kappaleista syntyivät yllättävän helposti kiireisen kevään keskellä.

Vuosien saatossa Vain elämää on hioutunut suosituksi konseptiksi ja artistit tietävät, mitä siltä odottaa. Eikö se tunnu räppäristä liian siloitellulta?

– Ei. Tosta porukasta irtoaa improa.

”Oli niin kovin onnellinen olo”

Jari Sillanpäälle tulevasta kaudesta päällimmäisenä ajatuksena on onnellisuus.

– Ihmisten ihana aukinaisuus ja rentous. Se oli hienoa.

Ensimmäisellä kaudella, kun kaikki oli vielä uutta, stressitaso nousi.

– Tuntui, että piti olla jotenkin koko ajan elämää suurempi vastauksissaan ja niin edes päin. Nyt sitä ei ollut.

Sillanpään mukaan sovitukset ylittävät nyt odotukset.

– En voi nostaa yhtään kappaletta ylitse muiden. Kaikki biisit tuntuvat siltä, että ne voisivat olla vaikka kaikki minun.

– Oli niin kovin onnellinen olo kaiken jälkeen, Sillanpää hymyilee.

STT

