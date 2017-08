Tanskan kohusukellusveneestä ei löytynyt ketään

|

Tanskassa perjantaina uponneen sukellusveneen sisällä ei ole ketään, kertoo Tanskan poliisi. Sukellusvenettä pidetään kuitenkin poliisin mukaan edelleen mahdollisena rikospaikkana.

Sukellusvene nostettiin eilen ja tuotiin Kööpenhaminan satamaan. Sukellusveneen rakentanut tanskalaiskeksijä Peter Madsen vangittiin eilen 24 päiväksi, koska hänen epäillään aiheuttaneen kadonneen ruotsalaistoimittajan kuoleman.

Ruotsalaistoimittaja oli torstaina sukellusveneessä Madsenin kanssa eikä häntä ole nähty sen jälkeen. Madsen kertoo jättäneensä toimittajan Kööpenhaminan satamaan ja olleensa sukellusveneessä yksin uppoamishetkellä.

Perjantaina Kööpenhaminan lähivesillä uponnut UC3 Nautilus -sukellusvene nostettiin meren pohjasta lauantaina ja tuotiin yöllä Kööpenhaminan satamaan.

UC3 Nautilus upposi perjantaina pian sen jälkeen, kun se oli etsintöjen jälkeen paikannettu. Sukellusvenettä etsittiin perjantaina laajalti sen jälkeen kun huomattiin, ettei se ollut palannut laituripaikalleen Kööpenhaminassa lähdettyään kohti Juutinraumaa.

Madsenin kanssa torstaina veneessä ollut 30-vuotias ruotsalaistoimittaja Kim Wall kuitenkin ilmoitettiin kadonneeksi,

Madsen, 46, on tullut Tanskassa tunnetuksi muun muassa rakettien rakentamisesta. Hänen itse rakentamansa UC3 Nautilus on 17,8 metriä pitkä ja painaa 40 tonnia.

Wall on työskennellyt myös ulkomaisille tiedotusvälineille, kuten New York Timesille ja Guardianille. Hänen asemapaikkojaan ovat New York ja Peking, kertoi Aftonbladet lauantaina.

STT

