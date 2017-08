Tanskassa etsinnät jatkuvat kadonneen ruotsalaisnaisen löytämiseksi – mysteerisukellusveneen sisältä ei löytynyt ketään

|

Tanskassa jatketaan kateissa olevan ruotsalaisen naistoimittajan etsintöjä. Perjantaina uponneen sukellusveneen sisältä ei löytynyt ketään, kertoi Tanskan poliisi.

Sukellusvenettä pidetään poliisin mukaan kuitenkin edelleen mahdollisena rikospaikkana.

Ruotsalaistoimittaja Kim Wallin etsintöjä jatketaan maalla ja merellä, ja poliisi saa apua puolustusvoimilta. Etsinnöissä on mukana muun muassa sukeltajia ja kaikuluotaimia.

– Työ on vaikeaa, koska etsintäalue on melko suuri, kertoi komisario Jens Möller .

Poliisi teki alustavan tutkimuksen UC3 Nautilus -sukellusveneen sisätiloista tänään. Jens Möllerin mukaan näyttäisi siltä, että sukellusvene upotettiin tarkoituksella.

Epäilty muuttanut tar

Kim Wall oli torstaina sukellusveneessä sen rakentajan tanskalaisen 46-vuotiaan Peter Madsenin kanssa. Wallia ei ole nähty tämän jälkeen.

Madsen vangittiin eilen 24 päiväksi, koska hänen epäillään aiheuttaneen Wallin kuoleman. Madsen on kiistänyt kuolemantuottamuksen. Aluksi hän kertoi jättäneensä toimittajan Kööpenhaminan satamaan ja olleensa sukellusveneessä yksin uppoamishetkellä. Madsen on kuitenkin muuttanut tarinaansa, kertoi Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n uutiset.

– Olemme saaneet toisen selityksen, Jens Möller kertoi.

Hän ei halunnut vielä kertoa, millaisesta selityksestä on kyse.

Sukellusvene hinattiin satamaan

Sukellusvenettä etsittiin sen jälkeen, kun miesystävä ilmoitti Wallin katoamisesta. Sukellusvene löytyi Kögenlahdelta perjantaina ja Madseniin saatiin yhteys, mutta heti sen jälkeen se upposi. Madsen pelastautui veneestä ja selviytyi vahingoittumattomana.

Sukellusvene nostettiin pintaan eilen ja hinattiin satamaan Kööpenhaminaan. Kun ruotsalaista ei sukellusveneen sisältä löytynyt, on hänen sijaintinsa edelleen mysteeri.

– Jatkamme ruotsalaisen etsintää. Tutkimme Kögenlahden. Toivomme löytävämme hänet elävänä, mutta valmistaudumme siihen, ettei hän ole elossa, Jens Möller sanoi tiedotustilaisuudessa.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tekniker-gar-in-i-ubaten

STT

Kuvat: