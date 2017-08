|

Kallion seurakunnan kirkkoherrasta Teemu Laajasalosta on tulossa Helsingin seuraava piispa. Laajasalo on saamassa alustavan ääntenlaskennan mukaan yli puolet äänistä.

Piispasta ovat äänestäneet kaikki hiippakunnan papit sekä yhtä suuri määrä maallikkoja. Äänioikeutettuja oli vajaat 1 800.

Uuden piispan on määrä aloittaa tehtävässään marraskuun alussa.

STT

