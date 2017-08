Tiedustelulakia syytä vauhdittaa

|

Turun perjantainen terrori-isku nosti esille tiedustelulain vauhdittamisen. Sunnuntaina lain vauhdittamisen puolesta puhui presidentti Sauli Niinistö ja maanantaina pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Siviili- ja sotilastiedustelua ja niiden valvontaa koskevien uusien lakien säätäminen on tulossa eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Lakiuudistuksella halutaan lisätä suojelupoliisin ja puolustusvoimien oikeutta seurata yksityisiä viestejä.

Tiedustelulain uudistamiseen liittyy perustuslaillinen ongelma. Lisävaltuuksien antaminen poliisille rajoittaa samalla yksityisyyden suojaa, kun kansalaisten viestien seuraaminen olisi poliisiviranomaisille helpompaa. Tiedustelulain uudistaminen vaatii muutoksia perustuslain viestisalaisuutta koskeviin säännöksiin.

Perustuslain muutoksiin voidaan lähteä vain silloin, kun merkittävät syyt sitä puoltavat. Tässä tapauksessa muutoksen tarve on selkeä. Kuten pääministeri Sipilä sanoi suurlähettilästapaamisessa, oikeus elämään on yksityisyyden suojaa korkeampi perusoikeus.

Suomessa tiedustelutoimintaa harjoittaa puolustusvoimien lisäksi suojelupoliisi. Lainsäädäntö on tehnyt tiedustelun vaikeaksi, kun poliisin valtuudet viestinnän seuraamiseen ovat vähäiset.

Terrori-iskujen torjunnassa juuri tiedustelu on tärkeää. Radikalisoituneita, vaarallisia henkilöitä ja heidän viestiliikennettään seuraamalla on mahdollisuus estää iskut ennen kuin niitä ehditään toteuttaa.

Terrorismin torjunta on entistä enemmän myös kansainvälistä yhteistyötä. Poliisiviranomaisten tehokas yhteistyö ja tietojen vaihto yli rajojen auttaa torjumaan terrori-iskuja. Suomalaisten panos tässä yhteistyössä on ollut huono, koska tiukka lainsäädäntö estää tehokkaan tiedustelun.

Poliisi sai vihjeen Turun puukkosurmaajasta alkuvuonna, mutta marokkolaismies ei päätynyt suojelupoliisin terrorismitorjunnan kohdehenkilöksi. Jatkossa paremmat tiedusteluvaltuudet voisivat auttaa epäilyttävien henkilöiden seurantaa ja heidän vaarallisuutensa arviointia.

Tiedustelulakien ja viestintäsalaisuutta koskevien säädösten muuttaminen nopeassa tahdissa vaatii eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistön. Se edellyttää yhteistä näkemystä yli puoluerajojen.