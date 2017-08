Tieliikenne jo jonkin verran vilkastunut – osa työmatkalaisista vaihtoi junan autoon jo aamulla

|

Osa Suomen työmatkalaisista näyttäisi vaihtaneen junan autokyytiin jo aamulla, sanoo tieliikenteen ohjausyksikön päällikkö Sami Luoma Liikennevirastosta. Junaliikenne katkeaa iltakuudelta veturinkuljettajien työnseisauksen vuoksi.

Helsingin sisääntuloväylillä oli Luoman mukaan aamulla vilkkaampi liikenne kuin esimerkiksi viikkoa aiemmin. Osa tästä johtui alkavasta raideliikenteen katkoksesta ja osa taas siitä, että moni on palannut kesälomilta töihin, Luoma arvioi.

Varsinaisia ruuhkia on odotettavissa vasta tiistaina ja lähinnä pääkaupunkiseudulla. Suurin ruuhkasumariski on Helsingin lähistöllä kehäteillä sekä Kolmostiellä, Nelostiellä ja Länsiväylällä.

– Se, miten pahoiksi ruuhkat muodostuvat tiistaina, riippuu paljon siitä, miten ihmiset tekevät matkavalintojaan. Olemme suositelleet lähtemään matkaan ruuhka-aikojen ulkopuolella, pitämään etätyöpäivän mikäli mahdollista sekä harkitsemaan matkaan lähtemistä pyörällä, kävellen, bussilla tai kimppakyydillä, Luoma lisää.

Ruuhkien mahdollisuutta lisää junien pysähtymisen ajankohta.

– Tiistait ovat tyypillisesti vilkkaita päiviä liikenteessä. Monella on tarve matkustaa, sillä lähes kaikki ovat palanneet lomilta sorvin ääreen ja koulutkin ovat jo alkaneet.

Työnseisaus ei ole vaikuttanut kotimaan lentoliikenteen varauksiin, kertovat Norwegian ja Finnair. Finnairin viestinnästä kerrottiin puoli kolmen aikaan iltapäivällä, että kotimaan lennoilla on vielä paikkoja.

STT

Kuvat: