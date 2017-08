Tieliikenne sujuu pääkaupunkiseudulla, linja-autot alkavat täyttyä – bussien kaukoliikenteessä ei ruuhkaa

|

Veturinkuljettajien työnseisaus ei näytä aiheuttaneen suurta hämminkiä liikenteessä. Helsingin liikennevirastosta kerrotaan, että tilanne tien päällä oli pääkaupunkiseudulla noin puoli kahdeksan aikaan aamulla vielä aikalailla normaalin arkiaamun kaltainen. Viraston mukaan paikoin liikennettä oli jopa normaalia arkiaamua vähemmän.

– Seuraamme nyt, ovatko ihmiset päättäneet lähteä normaalia myöhempään liikkeelle välttääkseen ruuhkan. Tänään ennen varsinaista ruuhka-aikaa oli hieman normaalia enemmän liikennettä, virastosta kerrotaan.

Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) päällikköpäivystäjä Petri Saaren mukaan bussit ovat sen sijaan alkaneet täyttyä. Päällikköpäivystäjä kertoi puoli kahdeksan jälkeen aamulla, että etenkin lentokentälle suuntaavista busseista on tullut ilmoituksia, että bussi on täynnä.

Helsingin seudulla toimivista taksiyhtiöistä kerrotaan, että takseja oli vielä seitsemän jälkeen aamulla hyvin tarjolla.

Taksi Helsingin toimitusjohtajan Jari Kantosen mukaan ennakkotilaukset saatiin purettua, eikä taksin saamisessa ollut hänen mukaansa aamutuimaan ongelmaa. Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäisen mukaan tilanne oli hieman ennen puolta seitsemää aamulla rauhallinen.

– Meidän näkökulmasta vaikuttaa tällä hetkellä normaalilta tiistaiaamulta, Pentikäinen sanoi.

Bussien kaukoliikenteessä ei aamulla matkustajaruuhkaa

Linja-autojen kaukoliikenteessä ei näyttänyt syntyvän aamulla merkittävää matkustajaruuhkaa. Onnibus ja Pohjolan liikenne kertoivat, että liki kaikille niitten bussivuoroille oli vielä aamuseitsemän jälkeen saatavilla matkalippuja.

Onnibusin päivän 140 lähdöstä vain yksi oli aamulla loppuunmyyty, kertoi yrityksen toimitusjohtaja Lauri Helke. Osaan Onnibusin lähdöistä oli kuitenkin lisätty toinen bussi.

– Normaalia hiljaisemman tiistaina sijasta liikenne muistuttaa nyt normaalia vilkkaampaa perjantaita, Helke sanoi.

Pohjolan liikenne oli sekin varautunut lisäkapasiteetilla, mutta toimitusjohtaja Heikki Alanko arvioi aamulla, että lisäbusseja ei tarvinne ottaa käyttöön.

Onnibusin reiteistä vilkkaimmalta näytti aamulla Helsingin, Kouvolan ja Lappeenrannan välinen yhteys. Pohjolan liikenteen busseista matkustajia oli runsaasti Helsingin ja Turun välillä sekä reitillä Helsinki-Kuopio-Kajaani.

Alanko arvioi, että veturimiesten lakkopäivän tieliikenteen ruuhkahuippu osuu iltapäivälle kello 15:n ja 17:n välille.

Helken mukaan suomalaiset näyttäisivät saaneen hyvin tietoa siitä, että junat eivät kulje tänään. Tästä kertoo hänen mukaansa sekin, että moni matkustaja osti matkalipun tiistain busseihin jo viime torstaina.

Alanko muistutti, että myös henkilöautolla tänään matkaavilta kaivataan malttia ja rauhallisuutta, koska maanteillä on normaalia enemmän liikennettä.

Vastalause hallituksen aikeille

Vielä eilen mielenilmauksen vaikutukset olivat varsin vähäisiä. Bussiyhtiöiden mukaan tilaa busseissa riitti, joskin linja-autot myöhästelivät, koska muuta liikennettä oli normaalia enemmän. Myös taksien liikenne sujui normaalisti, eikä maantielläkään nähty pelättyjä ruuhkasumia.

Veturinkuljettajien mielenilmaus on vastalause hallituksen uudistukselle, jossa rautateiden henkilöliikenne on tarkoitus avata vaiheittain kilpailulle vuoteen 2026 mennessä.

Seitsemän kuljetusalan liittoa ilmoitti eilen olevansa tarvittaessa valmiita päättämään toimista, joilla liikenne- ja viestintäministeriö sekä hallitus saadaan luopumaan suunnitelmista VR:n pilkkomiseksi. Toimia ei eilen yksilöity tarkemmin.

Kuljetusliitot eivät liittyneet eilen alkaneeseen mielenilmaukseen. Ne ovat kuitenkin valmiita toimiin, jos muutosta suunnitelmiin ei tule.

VR:n hallintoneuvosto kertoi eilen haluavansa tarkennuksia yhtiön jakamissuunnitelmiin. Liikenne- ja viestintäministeriön esittelemissä suunnitelmissa VR:stä eriytettäisiin kolme valtion omistamaa yhtiötä, jotka hoitaisivat kalusto-, kunnossapito- ja kiinteistöasioita.

VR:n hallintoneuvoston mukaan olisi arvioitava tarkkaan, missä määrin rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle voidaan toteuttaa ilman kyseisiä rakenteellisia uudistuksia.

Hallintoneuvosto on myös huolissaan kalustokierron tehokkuudesta, jos sama kalusto on usean toimijan yhteiskäytössä. Lisäksi se muistuttaa, että kilpailua avatessa on edelleen varmistettava ostomäärärahoilla, että junaliikenteen alueellinen kattavuus säilyy.

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne väläytteli eilen, että puolue harkitsee jopa välikysymystä eriyttämissuunnitelmasta.

– Emme vastusta suoraan kilpailuttamista, mutta mielestämme tämä hallituksen malli on sellainen, että se tulee vääristämään kilpailua, Rinne sanoo.

STT

