Trump hyökkäsi patsaiden poistajia vastaan ja syytti republikaanisenaattoria valehtelusta

|

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mielestä etelävaltioiden johtohahmojen muistomerkkien poistaminen on amerikkalaisen kulttuurin tuhoamista. Trump on hyökänny Twitterissä patsaiden poistajia vastaan.

Viime viikonlopun väkivaltaisuudet Charlottesvillessä Virginiassa lähtivät liikkeelle äärioikeistolaisten mielenosoituksesta kenraali Robert E. Leen patsaan poistamista vastaan. Lee johti Yhdysvaltain sisällissodassa orjuuden säilyttämistä puoltaneen konfederaation eli etelävaltioiden armeijaa.

Viime päivinä monia muitakin Leen ja muiden etelävaltioiden merkkihenkilöiden patsaita ja muistomerkkejä on poistettu eri puolilla Yhdysvaltoja.

– Surullista nähdä, kuinka hienon maamme historiaa ja kulttuuria revitään kappaleiksi poistamalla kauniita patsaitamme ja monumenttejamme, Trump tviittasi.

– Historiaa ei voi muuttaa, mutta siitä voi oppia. Robert E. Lee, (etelävaltioiden kenraali) Stonewall Jackson – kuka on seuraavana, (George) Washington, (Thomas) Jefferson? Niin typerää!

Trump sanoi jo tiistain kiistellyssä lehdistötilaisuudessaan, että patsaiden poistamista kannattavien logiikalla myös Yhdysvaltoja perustamassa olleiden Washingtonin ja Jeffersonin patsaita pitäisi poistaa, sillä he olivat orjanomistajia.

Syyttää republikaanisenaattoria valehtelusta

Trump on myös syyttänyt oman puolueensa senaattoria valehtelusta. Republikaanisenaattori Lindsey Graham kritisoi aiemmin Trumpin vastausta Charlottesvillen väkivaltaisuuksiin.

Trumpin mukaan Graham väitti valheellisesti Trumpin sanoneen, että rasistinen ääriliike Ku Klux Klan, uusnatsit ja valkoisten ylivallan kannattajat olisivat moraalisesti samanarvoisia kuin väkivaltaisuuksissa kuolleen vastamielenosoittajan kaltaiset ihmiset. Twitteriin asiasta kirjoittaneen Trumpin mielestä väite on inhottava valhe.

Trump kuvasi itseään valheellisen uutisoinnin uhriksi.

– He vääristelevät sitä, mitä sanon vihasta, kiihkoilusta jne. Se on häpeällistä!

32-vuotias nainen sai surmansa lauantaina, kun auto ajoi vastamielenosoittajien joukkoon äärioikeistolaisten ja heitä vastustaneiden mielenosoittajien välisten yhteenottojen aikana.

Sekä demokraatit että republikaanit kritisoivat Trumpin ensireaktiota, kun hän tuomitsi väkivallan ”kummallakin puolella”. Maanantain lehdistötilaisuudessa hän sanoi pitävänsä uusnatseja ja Ku Klux Klania vastenmielisinä, mutta tiistaina syytti jälleen tapahtumista molempia osapuolia.

Graham sanoi Trumpin ottaneen askelen taaksepäin, kun hän antoi jälleen ymmärtää, että Charlottesvillen protestiin osallistuneiden valkoisen ylivallan kannattajien, uusnatsien ja Ku Klux Klanin jäsenten sekä kuolleen vastamielenosoittajien kaltaisten ihmisten välillä olisi moraalinen samanarvoisuus.

Venäjäkin antoi kenkää äärioikeistolaiselle amerikkalaissivustolle

Charlottesvillen äärioikeistolaista marssia järjestämässä ollut amerikkalaissivusto on menettänyt myös venäläisen internet-osoitteensa. Venäjän viestintäviranomainen käski venäläistä verkkotunnusten tarjoajaa poistamaan The Daily Stormer -sivuston.

Valkoisten ylivaltaa kannattava Daily Stormer menetti sunnuntaina amerikkalaisen osoitteensa Charlottesvillen väkivaltaisuuksissa kuolleeseen nuoreen naiseen kohdistuneen vihapuheen takia. Sivusto sai kuitenkin rekisteröityä itselleen venäläisen osoitteen dailystormer.ru.

Venäjän viestintäviranomainen Roskomnadzor ilmoitti käskeneensä verkkotunnuksia tarjoavaa Ru-centeriä poistamaan sivuston pikaisesti.

– Sivusto kannattaa uusnatsi-ideologiaa ja yllyttää rasistiseen, kansallismieliseen ja muuhun vihaan, Roskomnadzor tiedotti.

https://twitter.com/realDonaldTrump

dailystormer.ru

STT

Kuvat: