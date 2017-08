Trump jäämässä eristyksiin Charlottesville-kommenttiensa vuoksi: ”Yököttävää”

|

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jäämässä yhä enemmän eristyksiin Charlottesvilleä koskevien kommenttiensa vuoksi.

Tänään Trump kertoi lopettavansa kahden neuvoa antavan neuvostonsa toiminnan, mutta useat teollisuusneuvoston jäsenet olivat jo aiemmin jättäneet paikkansa.

– Sen sijaan, että hiostaisin teollisuusneuvoston sekä strategia- ja toimintatapaneuvoston liikemiehiä, lopetan molempien toiminnan. Kiitos kaikille! Trump tviittasi keskiviikkona.

Neuvoston jätti esimerkiksi Yhdysvaltojen suurimman työntekijäjärjestön johtaja Richard Trumka. Trumkan mukaan Trumpin kommentit tarkoittavat sitä, että presidentti hyväksyy fanaattisuuden ja kotimaisen terrorismin.

Myös lääketeollisuusyritys Merckin, urheiluvaateyhtiö Under Armourin ja tietokoneyhtiö Intelin toimitusjohtajat ilmoittivat jättävänsä neuvoston.

Kritiikkiä molemmista puolueista

Trump sanoi tiistaina New Yorkissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa muun muassa, että Charlottesvillen tapahtumat olivat molempien osapuolten syytä. Kommentit ovat herättäneet laajaa kritiikkiä sekä demokraattien että republikaanien riveistä.

– Yhdysvaltain presidentti esiintyi juuri televisiossa ja puolusti ihmisiä, jotka osallistuivat valkoista ylivaltaa kannattavien kokoontumiseen. Yksinkertaisesti yököttävää, demokraattisenaattori Bob Menendez sanoi Twitterissä.

Edustajainhuoneen puhemies, republikaani Paul Ryan kirjoitti puolestaan Twitterissä, että valkoinen ylivalta on vastenmielistä ja että fanaattisuus on vastoin kaikkea sitä, mitä Yhdysvallat edustaa.

Bushit tuomitsivat rotukiihkoilun

Yhdysvaltojen entiset presidentit George Bush ja hänen poikansa George W. Bush julkaisivat yhteisen lausunnon, jossa he tuomitsevat jyrkästi rotukiihkoilun ja anti-semitismin.

– Yhdysvaltojen on aina torjuttava rotukiihkoilu, anti-semitismi ja viha kaikissa muodoissaan, isä ja poika muotoilivat lausunnossaan.

Lausunto on nähty peiteltynä moitteena Trumpia kohtaan, vaikka siinä ei mainitakaan häntä nimeltä.

