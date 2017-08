Trump kiittää Pohjois-Koreaa pidättäytymisestä ohjusiskusta

|

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiittelee Pohjois-Korean päätöstä pidättäytyä ohjushyökkäyksestä. Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kerrottiin aiemmin lykänneen ohjusiskua Guamin saarelle, jossa sijaitsee Yhdysvaltain sotilastukikohta.

Trump kirjoittaa Twitterissä pitävänsä Kimin päätöstä hyvin viisaana. Hänen mukaansa vaihtoehto olisi ollut katastrofaalinen.

Pohjois-Korea pystyy todennäköisesti tuottamaan itse moottoreita ohjuksiinsa, kertovat uutistoimisto Reutersin haastattelemat yhdysvaltalaiset tiedustelulähteet.

– Meillä on tiedustelutietoa, joka antaa ymmärtää, ettei Pohjois-Korea ole riippuvainen moottoreiden tuonnista, kertoi yksi lähteistä.

– Sen sijaan arvioimme, että heillä on kyky tuottaa moottoreita itse.

Reutersin lähteet eivät kertoneet yksityiskohtia siitä, mihin arvio perustuu.

New York Times uutisoi maanantaina, että Pohjois-Korea onnistui mannertenvälisessä ohjuskokeessa, koska se oli hankkinut rakettimoottoreita laittomilta markkinoilta. Moottorien arveltiin olevan todennäköisesti peräisin ukrainalaiselta tehtaalta.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/897784898865553409

https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-intelligence-idUSKCN1AV2CK

STT

