Trump syyttää republikaanisenaattoria valehtelusta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää oman puolueensa senaattoria valehtelusta. Republikaanisenaattori Lindsey Graham kritisoi aiemmin Trumpin vastausta Charlottesvillen väkivaltaisuuksiin.

Trumpin mukaan Graham väitti valheellisesti Trumpin sanoneen, että rasistinen ääriliike Ku Klux Klan, uusnatsit ja valkoisten ylivallan kannattajat olisivat moraalisesti samanarvoisia kuin väkivaltaisuuksissa kuolleen vastamielenosoittajan kaltaiset ihmiset. Twitteriin asiasta kirjoittaneen Trumpin mielestä väite on inhottava valhe.

Trump kuvasi itseään valheellisen uutisoinnin uhriksi.

– He vääristelevät sitä, mitä sanon vihasta, kiihkoilusta jne. Se on häpeällistä!

32-vuotias nainen sai surmansa lauantaina, kun auto ajoi vastamielenosoittajien joukkoon äärioikeistolaisten ja heitä vastustaneiden mielenosoittajien välisten yhteenottojen aikana.

Sekä demokraatit että republikaanit kritisoivat Trumpin ensireaktiota, kun hän tuomitsi väkivallan ”kummallakin puolella”. Maanantain lehdistötilaisuudessa hän sanoi pitävänsä uusnatseja ja Ku Klux Klania vastenmielisinä, mutta tiistaina syytti jälleen tapahtumista molempia osapuolia.

Graham sanoi Trumpin ottaneen askelen taaksepäin, kun hän antoi jälleen ymmärtää, että Charlottesvillen protestiin osallistuneiden valkoisen ylivallan kannattajien, uusnatsien ja Ku Klux Klanin jäsenten sekä kuolleen vastamielenosoittajien kaltaisten ihmisten välillä olisi moraalinen samanarvoisuus.

STT

