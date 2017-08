Trumpin hallinto kaipaa järjestystä

|

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita ei ole puuttunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin alkukaudelta. Vaalituloksen selvittyä ja pölyn laskeuduttua eläteltiin varovaisia toiveita siitä, että Trumpin heitot olisivat olleet vain vaalikampanjan puheita. Ensimmäiset kuukaudet ovat osoittaneet, että hän aikoo jatkaa samalla linjalla myös virassaan.

Uskolliset kannattajat ovat seuranneet Trumpin toimintaa tyytyväisinä, muu maailma hämmentyneenä ja Valkoisen talon väki pelonsekaisella kauhulla.

Erityisen koville on joutunut presidentin oma hallinto, jota on potkittu uusiksi moneen otteeseen. Eräänlainen ennätys oli maanantaina potkut saanut viestintäjohtaja Anthony Scaramucci, joka sai olla työssään vain kymmenen päivää.

Scaramucci ehti lyhyeksi jääneen pestinsä aikana haukkua kovasanaisesti Valkoisen talon kansliapäällikkö Reince Priebusin ja päästrategi Stephen Bannonin. Kansliapäällikkö Priebus saikin lähteä, mutta vain muutamaa päivää myöhemmin ovea näytettiin Scaramuccille itselleen.

Valkoisen talon uudeksi kansliapäälliköksi nimitettiin kenraali John Kelly. Hänen uskotaan vaikuttaneen vahvasti Scaramuccin potkuihin.

Kansliapäällikkö Kellyn valinta voi vihdoin tuoda järjestystä Valkoiseen taloon. Selkeisiin komentoketjuihin tottunut kenraali on ainakin osaamiseltaan juuri sellainen, jota Trumpin hallinto kipeästi tarvitsee.

Kokonaan toinen asia on, minkälaiset mahdollisuudet uusi kansliapäällikkö saa tehtävänsä hoitamiseen. Kuten alkuvuosi on näyttänyt, asiansa hyvinkin hoitanut virkamies saa nopeasti väistyä, jos presidentti Trump ja hänen perheensä eivät ole tyytyväisiä.

Toimintakykyinen ja osaava hallinto on presidentti Donald Trumpille juuri nyt tärkeää. Vaikka omalla republikaanipuolueella onkin enemmistö, presidentin poliittinen liikkumatila on käynyt kapeammaksi. Kongressin asettamat Venäjän vastaiset pakotteet osoittavat, että epäilyt Venäjän yrityksistä vaikuttaa presidentinvaalien tulokseen otetaan vakavasti.

Samalla kongressi asetti selkeät rajat presidentti Trumpin Venäjä-politiikalle.