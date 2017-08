|

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Charlottesvillen tapahtumat olivat molempien osapuolten syytä. New Yorkissa toimittajille asiaa kommentoineen presidentin mukaan kaikissa tarinoissa on aina kaksi puolta.

– Ryhmä yhdellä puolella oli paha ja ryhmä toisella puolella oli myös hyvin väkivaltainen. Kukaan ei halua sanoa sitä, mutta minä sanon sen nyt, Trump totesi CNN:n mukaan.

Washington Postin mukaan Trump myös puolusti ihmisiä, jotka halusivat osoittaa mieltään kenraali Robert E. Leen patsaan poistamista vastaan.

32-vuotias nainen sai surmansa lauantaina, kun auto ajoi vastamielenosoittajien joukkoon äärioikeistolaisten ja heitä vastustaneiden mielenosoittajien välisten yhteenottojen aikana. Äärioikeistolaiset aikoivat järjestää Charlottesvillessä marssin vastustaakseen aikeita poistaa orjuutta puolustaneen ja sisällissodassa etelävaltioiden puolesta taistelleen Leen patsas kaupungista.

Trumpin viikonloppuisia kommentteja tapahtuneesta pidettiin liian lieviä, koska hän ei tuominnut yksiselitteisesti äärioikeiston väkivaltaa. Maanantaina Trump tuomitsi rasistisen väkivallan.

Trumpin mukaan viivästyksen syynä oli se, ettei hän tiennyt tapahtuman faktoja.

– En odottanut pitkään. En odottanut pitkään. Halusin varmistaa, toisin kuin monet poliitikot, että sanomani pitää paikkansa. En halunnut tehdä nopeaa lausuntoa, Trump sanoo.

Presidentti sanoo, että hänen ensimmäinen lausuntonsa oli hyvä.

Trump Bannonista: Hän ei ole rasisti

Trump myös puolusti New Yorkissa Valkoisen talon kiistanalaista päästrategisti Steve Bannonia. Presidentti sanoi toimittajille, ettei Bannon ole rasisti.

Trump sanoi myös, että Bannon on hänen ystävänsä ja hyvä mies.

Bannon on aiemmin toiminut äärioikeistolaisen uutissivusto Breitbartin johdossa. Sivustoa on syytetty muun muassa muukalais- ja naisvihasta. Se on myös yhdistetty alt-right-liikkeeseen, joka on pitkälti internetissä toimiva etenkin valkoista ylivaltaa ajava liike.

