Turun suunniteltu solidaarisuusmielenilmaus peruttiin

Turkuun suunniteltu solidaarisuusmielenilmaus joukkopuukotuksen uhrien muistolle on peruttu, kerrotaan tapahtuman järjestäjien Facebook-sivuilla. Tätä perustellaan sillä, että osallistujien turvallisuutta ei pystytä takaamaan.

Järjestäjät viittaavat maahanmuuttajavastaiseen mielenilmauksen, jonka on määrä alkaa Turussa kello 16. Tämä mielenilmaus alkaa Kauppatorilta ja etenee sieltä Puutorille.

Äärioikeistolainen Finnish Defence League puolestaan on osoittanut mieltään Helsingin Senaatintorilla. Mielenosoituksen otsikko on Ei islamismille – ei megamoskeijalle!

Päivitetty klo 14.59