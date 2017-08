Usain Bolt ei kadu viimeistä kauttaan – ”Odotan vapautta”

|

Usain Boltin juoksu-ura päättyi Lontoon MM-kisoissa pettymykseen, mutta kaikkien aikojen pikajuoksija sanoi ettei kadu viimeistä kauttaan.

– Ei. Fanit halusivat nähdä minun kilpailevan vielä yhden vuoden. Ilman heitä en olisi saavuttanut kaikkea tätä vuosien mittaan. Jos pystyin järjestämään show’n faneille, se sopii minulle. Enempää en halunnut, Bolt sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Jamaikalaisen on kerrottu miettineen lopettamista jo viime syksyyn, mutta hän palasi vielä täksi kaudeksi.

– Yhdet mestaruuskisat eivät muuta sitä mitä olen tehnyt. Kun olin hävinnyt sata metriä, joku sanoi minulle, että (nyrkkeilijä) Muhammad Alikin hävisi viimeisen ottelunsa, joten älä huolehdi. Olen antanut näyttöni urani aikana, joten viimeisen kisan häviäminen ei muuta sitä mitä tein lajille, Bolt sanoi.

Bolt on nauttinut menestyksestä, mutta ei sen vaatimasta harjoittelusta.

– Odotan vapautta. Koko elämäni on ollut yleisurheilua siitä lähtien kun olin 10-vuotias. Se on kaikki mitä tiedän. Haluan pitää hauskaa ja rentoutua, Bolt sanoi ja vannoi, ettei yritä paluuta.

– Olen nähnyt liian monien ihmisten palaavan ja häpäisevän itsensä. En aio olla yksi heistä.

Bolt on siitä harvinainen huippupikajuoksija, ettei hän ole koskaan jäänyt kiinni dopingista.

– Minulla on aina ollut tiukka kanta dopingiin. Olen sanonut, että huijaavien urheilijoiden pitäisi saada elinikäiset kilpailukiellot. Laji on nyt tekemässä paluuta ja meidän täytyy tehdä kaikkemme pitääksemme sen maineen hyvänä. Olen osoittanut että menestyä voi ilman dopingia, ja toivon että nuoret urheilijat ottavat siitä opikseen, Bolt sanoi.

STT

Kuvat: