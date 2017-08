USA:n kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Charlottesvillen yliajosta: Varmasti voimme kutsua sitä terrorismiksi

|

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja H. R. McMasterin mukaan Charlottesvillen yliajossa oli kyse terrorismista. Asiaa NBC Newsin haastattelussa sunnuntaina kommentoinut McMaster sanoi, että terrorismin tarkoituksena on herättää kauhua ja pelkoa väkivallan avulla, minkä takia hänen mielestään yliajossa oli kyse terrorismista.

– Varmasti voimme kutsua sitä terrorismiksi, McMaster, sanoi.

32-vuotias nainen sai surmansa lauantaina, kun auto ajettiin väkijoukkoon valkoisten ylivaltaa kannattaneiden äärioikeistolaisten ja heitä vastustaneiden mielenosoittajien välisten yhteenottojen aikana. Yliajosta epäillään 20-vuotiasta ohiolaista miestä.

Scaramucci ABC Newsille: Bannonin suvaitsevuus valkoiselle ylivallalle olisi anteeksiantamatonta

Valkoisen talon suhtautuminen Charlottesvillen tapahtumiin herätti keskustelua viikonloppuna. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asiaa koskevat tviitit saivat aikaan arvosteluryöpyn, kun Trump ei maininnut asiaa tuomitessaan suoraan äärioikeistoa. Tviittejä myöhemmin selitelleen Valkoisen talon tiedottajan mukaan tuomitseminen kuitenkin kattoi myös valkoisten ylivallan kannattajat, Ku Klux Klanin ja uusnatsit.

Valkoisen talon entinen viestintäjohtaja Anthony Scaramucci on puolestaan ottanut kantaa Valkoisen talon päästrategisti Steve Bannonin kiistanalaisiin näkemyksiin valkoisesta ylivallasta. Scaramuccilta kysyttiin ABC Newsin haastattelussa, uskooko hän Bannonin olevan valkoisen ylivallan kannattaja. Scaramucci sanoo, ettei hän tiedä ja ettei hän ole kysynyt Bannonilta asiasta, mutta valkoisen ylivallan suvaitseminen Bannonilta olisi anteeksiantamatonta.

Scaramucci sanoi myös, että ”presidentti tietää, mitä hänen (Bannonin) kanssa on tehtävä”.

Bannon on aiemmin toiminut äärioikeistolaisen uutissivusto Breitbartin johdossa. Bannonin aikana sivustosta tuli Yhdysvaltain luetuin konservatiivinen uutis- ja mielipidesivusto. Sivustoa on syytetty kuitenkin muun muassa muukalais- ja naisvihasta. Se on myös yhdistetty alt-right-liikkeeseen, joka on pitkälti internetissä toimiva etenkin valkoista ylivaltaa ajava liike.

Scaramucci antoi haastattelun noin päivä Charlottesvillen väkivaltaisuuksien jälkeen. Viestintäjohtajana vain kymmenen päivää toiminut Scaramucci on aiemmin kritisoinut Bannonia törkein ilmaisuin.

