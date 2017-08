Vääntö rahasta alkaa: Valtiovarainministeriö ja muut ministeriöt neuvottelevat kaksi päivää

|

Ministeriöiden ja valtiovarainministeriön väliset budjettineuvottelut alkavat tänään. Neuvottelut kestävät kaksi päivää.

Varsinaiset neuvottelut eli hallituksen budjettiriihi on vuorossa elokuun viimeisinä päivinä.

Valtiovarainministeriön ja ministeriöiden budjettilinjausten välinen ero on runsaat 200 miljoonaa euroa. Koko budjetti on reilut 55 miljardia.

– Runsaat 200 miljoonaa on ehkä hieman normaalia enemmän, mutta yksittäiset tekijät voivat vaikuttaa tähän, sanoi budjettineuvos Johanna von Knorring valtiovarainministeriöstä STT:lle viime viikolla.

Valtiovarainministeriö antoi talousarvioesityksensä viime viikolla. Hallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi julkistetaan 19. syyskuuta.

Vääntöä luvassa

Yksi merkittävimmistä kokonaisuuksista on veropaketti. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ei avannut verokokonaisuutta talousarvioesityksissä, vaan sanoi, että asia käsitellään kokonaisuutena riihessä. Valtiovarainministeriö esittää muun muassa, että autoveron alentamista jatketaan, tupakkaveroa kiristetään ja asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuutta pienennetään. Keskustelua käydään varmuudella myös solidaarisuusverosta.

Vääntöä odotetaan myös pakolaiskiintiön mahdollisesta nostosta ja yritystuista.

Keskustelu virinnee myös valtion omaisuuden osinko- ja myyntituloista, joihin on ensi vuodeksi ladattu 2,4 miljardin euron odotukset.

