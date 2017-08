Valkoisen talon päästrategisti Bannon: USA ja Kiina kauppasodassa, äärioikeistolainen liike ”ryhmä pellejä”

|

Valkoisen talon päästrategistin Steve Bannonin mukaan Yhdysvallat on kauppasodassa Kiinan kanssa. Siihen verrattuna vastakkainasettelu Pohjois-Korean kanssa on vain sivujuonne, hän sanoo.

Bannon antoi puhelinhaastattelun American Prospect -verkkosivuille, jota pidetään vasemmistolaisena.

– Minulle kauppasota Kiinan kanssa on tärkein asia. Meidän täytyy keskittyä siihen raivoisasti, hän sanoi.

Bannon myös vähätteli presidentti Donald Trumpin Pohjois-Korealle osoittamaa uhkausta ”tulesta ja raivosta”. Hänen mukaansa Pohjois-Korean ydinuhkaan ei ole sotilaallista ratkaisua.

Bannon on äärioikeistolaisen Breitbart-uutissivuston entinen toimitusjohtaja. Hänen väliensä Trumpiin uskotaan huonontuneen. Bannon avautuikin haastattelussa myös Valkoisen talon sisäisestä valtataistelusta, jotta hänen ajamansa kova linja Kiinaa vastaan menisi läpi.

Bannon kommentoi myös Virginian Charlottesvillessa tapahtunutta väkivaltaista yhteenottoa äärioikeistolaisten ja vastamielenosoittajien välillä. Presidentin mukaan yhden ihmisen kuolemaan johtaneet tapahtumat olivat molempien osapuolten syytä. Bannon sen sijaan puhui äärioikeistolaisesta liikkeestä halveksuen, vaikka Breitbart-sivustoa on syytetty muukalaisvihasta.

– Nämä kaverit ovat ryhmä pellejä.

CNN:n lähteen mukaan Bannon ei olisi tiennyt antavansa haastattelua, kun hän puhui sivuston toimittajan kanssa. Jutun kirjoittanut toimittaja on vastannut epäilyihin sanomalla, ettei Bannon pyytänyt, ettei hänen sanomisiaan siteerattaisi. Hän muistuttaa myös, ettei Bannon ole noviisi, kun kyse on lehdistön kanssa toimimisesta.

http://edition.cnn.com/2017/08/16/politics/steve-bannon-american-prospect-interview/index.html

