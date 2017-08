Venäjä nimitti uuden Suomen-suurlähettilään

|

Venäjän uudeksi Suomen-suurlähettilääksi on nimitetty Pavel Kuznetsov. Asiasta kerrotaan Venäjän valtion verkkosivuilla tänään julkaistussa asiakirjassa.

Edellinen suurlähettiläs, 72-vuotias Aleksandr Rumjantsev oli virassa vuodesta 2006. Hän on ollut Suomen diplomaattikunnan vanhin.

Kuznetsov on syntynyt vuonna 1958. Vuosien 2010-2014 aikana hän oli Venäjän Slovakian-suurlähettiläs.

Kuznetsov on valmistunut Moskovan MGIMO-yliopistosta. Hän osaa suomea ja englantia. Venäjän ulkoministeriössä hän on työskennellyt vuodesta 1980 lähtien sekä Venäjällä että ulkomailla, muun muassa Virossa.

Venäjän ulkoministeriön verkkosivuilla ei kerrota Kuznetsovin työhistoriasta vuosilta 1980-1998 tarkemmin. Venäjänkielisen Wikipedia-artikkelin mukaan hän olisi tuolloin työskennellyt suurlähetystössä Suomessa useiden vuosien ajan kahteen otteeseen sekä Neuvostoliiton että Venäjän aikana.

Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

