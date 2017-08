|

Venezuelassa ainakin 35 vankia on kuollut vankilamellakassa maan eteläosassa Puerto Ayacuchon kaupungissa, kertoo kuvernööri Liborio Guarulla. Hän kirjoittaa Twitterissä, että sisäministeriön erikoisryhmä meni sisään vankilaan ja löysi sieltä yli 35 ruumista.

Venezuelassa on muutoinkin ollut viime kuukaudet levotonta. Useita kuukausia jatkuneissa levottomuuksissa on kuollut yli sata ihmistä ja loukkaantunut lukuisia.

STT