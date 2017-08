Veturinkuljettajien työnseisaus alkaa illalla

|

Suomen junaliikenne pysähtyy tänään illalla veturimiesten työnseisauksen vuoksi. Mielenilmaus alkaa kello 18, minkä jälkeen lähdössä olevat junavuorot peruuntuvat Venäjän-junia lukuun ottamatta. Ennen iltakuutta lähteneet junat ajavat pääteasemalleen asti.

Mielenilmaus on vastalause hallituksen uudistukselle, jossa rautateiden henkilöliikenne on tarkoitus avata vaiheittain kilpailulle vuoteen 2026 mennessä.

Veturimiesten työnseisauksen on määrä päättyä tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Pahiten seisauksesta kärsii pääkaupunkiseudun työmatkaliikenne, jossa lähijunia käyttää päivittäin noin 200 000 matkustajaa. Helsingin Seudun Liikenne (HSL) pystyy korvaamaan vain pienen osan junavuoroista bussivuoroja lisäämällä.

Bussiyhtiöt ovat varautuneet lisäämään vuoroja peruuntuneiden kaukojunavuorojen korvaamiseksi, ja myös taksikeskukset eri puolilla maata ovat laittamassa kaiken kalustonsa liikenteeseen.

Liikenneasiantuntijat suosittelevat kimppakyytejä, pyöräilyä ja etätyöpäivien pitämistä tiistaina junaliikenneseisauksen haittojen välttämiseksi.

STT

Kuvat: