Vihan valtaa

ANTERO LEPPÄNEN. Murhenäytelmä Turussa on herättänyt surua, pelkoa, raivoa ja jopa vihaa. On järkyttävää, että mielipuolisuuden uhreiksi joutui ihmisiä siksi, että he olivat naisia ja sattumalta paikalla. Veitsi viilsi syvältä myös suomalaista yhteiskuntaa. Tragediasta on valitettavasti jo nyt tullut vastenmielinen poliittinen riitakapula ja väkivallan peruste.

Sanasotaa käydään siitä, ketkä auttoivat puukotuksen uhreja, ketkä seisoivat tumput suorina tai poistuivat pikaisesti paikalta. Ainoa varma tosiasia on, että molemmat naisten avuksi rientäneet ja samalla itsekin haavoittuneet miehet eivät olleet kantasuomalaisia.

Päättäjien keskuudessa yksimielisyys vallitsee varmasti – toivottavasti – ainakin kahdesta asiasta: Ensinnäkin siitä, että rikos oli julma. Toiseksi siitä, että sen tekijälle kuuluu kovin mahdollinen rangaistus, joka määrätään asianmukaisessa oikeudenkäynnissä.

Erimielisyyksien alkaessa on hyvä muistaa, että Suomessa on tällä vuosituhannella tehty useita julmia joukkomurhia. Kauhajoen koulusurmassa kymmenen viatonta kuoli nuoren ampujan luoteihin, Jokelassa puolestaan kahdeksan. Vantaan Myyrmannissa opiskelijan kotitekoinen pommi surmasi kuusi ulkopuolista. Imatralla nuori asemies tappoi sattumalta tähtäimeen osuneet kolme naista. Hyvinkäällä parikymppinen mies ampui katolla väijyen kuoliaaksi kaksi ulkopuolista, vakavasti haavoittuneiden joukossa oli yksi poliisikokelas.

Joukkomurhissa julmuuden lisäksi yhteistä on, että tekijät ovat olleet kantasuomalaisia miehiä: nuorimman ikä 18 ja vanhimman 22 vuotta. Kaikissa tapauksissa murhaajat käyttivät ampuma-asetta. Kolme viidestä murhamiehestä päätti myös oman elämänsä.

Se, että kantasuomalaiset ovat tehneet hirvittäviä veritekoja, jotka ovat vaatineet lukuisia uhreja, ei Turun surmia käsiteltäessä tietenkään ole lieventävä asianhaara. Juridisesti joukkomurhat eroavat Turun tapahtumista siinä, että marokkolaismiehen tekoja tutkitaan terroristisina murhina ja niiden yrityksinä.

Uhrien kannalta rikosnimikkeellä ei kuitenkaan liene merkitystä. On kauhistuttavaa ajatella, minkälaista tuhoa Turussa olisi syntynyt, jos tekijällä veitsien sijasta olisi ollut käsiaseita.

Kun valtiovallan edustajat esittivät surunvalittelunsa, he luonnehtivat perjantaisia tekoja raukkamaisiksi. Se on tietenkin totta, mutta lausumat sisälsivät sen itselleni epäselväksi jääneen ajatuksen, että murhat voidaan kategorisesti jakaa raukkamaisiin ja ei-raukkamaisiin tekoihin.

Tällä hetkellä ei ole varmaa tietoa murhamiehen suhteista terroristijärjestöihin, mutta niitä ei ole voitu myöskään sulkea pois. Jo nyt voidaan kuitenkin todeta, että perjantaina toteutui terroristinen päämäärä: Vihaa on kylvetty ja kansalaiset on saatettu toisiaan vastaan, vaikka kaaosta ei olekaan syntynyt.

Meillä ei ole sellaista auktoriteettia, joka saisi estettyä vihan kierteen. Tänä päivänä ihmiset omaksuvat mielipiteensä ryhmävaikuttajien kautta toreilla, kapakoissa, kahvipöydissä ja ennen kaikkea erilaisilla ”sosiaalisilla” keskustelupalstoilla, valeuutisista puhumattakaan.

Kirjoittaja on salolainen entinen kunnallispoliitikko.