Vihreällä aallolla nostovoimaa

Puoluekannatusmittaukset kertovat vihreiden vahvasta noususta. Aikaisemmin elokuussa vihreät oli toiseksi suosituin puolue Ylen kyselyssä, ja hopeasija vahvistui Helsingin Sanomien teettämässä gallupissa. Molemmissa kyselyissä kokoomus oli suurin puolue.

HS-gallupin mukaan kokoomusta äänestäisi 20,7 prosenttia, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vihreiden kannatus oli 17,5 ja kolmannen sijan jakavat SDP ja keskusta 17,3 prosentin kannatuksella. Erot vihreiden, demareiden ja keskustan välillä ovat pienet ja mahtuvat tutkimuksen virhemarginaaliin.

Suunta on selkeä, vihreiden kannatus on nousussa. Aiemmin puolueella on ollut vaikeuksia muuttaa kannatus ääniksi, mutta kevään kuntavaaleissa nähtiin vahva kasvu myös äänimäärissä.

Vihreät on edellisen puheenjohtajan Ville Niinistön aikana muuttunut yhden asian liikkeestä entistä enemmän yleispuolueeksi. Uusi puheenjohtaja Touko Aalto voi jatkaa hyvistä asetelmista. Julkisuuteen nousseet tiedot hänen erostaan ja uudesta naissuhteesta eivät näytä vaikuttaneen puolueen kannatukseen.

Vihreiden kasvupohja kumpuaa suurista kaupungeista. Nuoret kaupunkilaiset eivät piittaa vanhasta jaosta vasemmistoon ja oikeistoon, vaan valintoja tehdään arvopohjan mukaan. Nuoria voi houkuttaa myös vihreiden retoriikka uudenlaisen yhteiskunnan rakentamisesta.

Vihreiden suosion kasvu lyö erityisesti SDP:n ja keskustan kannatukseen. Kumpikaan näistä perinteisistä puolueista ei puhuttele nuoria kaupunkilaisia. Erityisesti suurissa kaupungeissa vain kokoomus ja vihreät tavoittavat nuoria äänestäjiä.

Vihreiden tavoite nousta pääministeripuolueeksi ei enää vaikuta niin mahdottomalta, kuin se vielä joitakin vuosia sitten näytti. Puolueen ongelma on löytää kannatusta suurten kaupunkien lisäksi myös maakunnista.

Vihreiden harjoittama politiikka on vielä avoin luku, mutta siihen on liittynyt vasemmistolaisia piirteitä. Todellinen politiikka nähdään vasta, kun vihreät on pääministeripuolue tai vähintään suuri hallituspuolue.