Vilpas värväsi liigaryhmäänsä alakautta ja erittäin tarkasti vapaaheittonsa heittävän NBA-legendan pojan

Salon Vilppaan joukkue miesten Korisliigaan täydentyi tällä erää valmiiseen muotoonsa erittäin mielenkiintoisella pelaajalla. 23-vuotias Canyon Barry on lähtökohtaisesti hyvä pelaaja suomalaisille kentille, ja hänestä löytyy lisäksi muutama katsojiakin erityisesti kiinnostava piirre.

Ensinnäkin Barry heittää vapaaheittonsa alakautta. Tämä on näin korkealla tasolla äärimmäisen harvinaista, ja lisäksi pelaaja tekee sen todella taitavasti. Viimeisellä yliopistokaudellaan hänen vapaaheittojen onnistumisprosentti oli jo yli 88 – koko Korisliigassa samaan pystyi vain Vilppaaseen alkavaksi kaudeksi siirtynyt Teemu Rannikko.

Barryn perhepiirissä vapaaheittotyyli ei sen sijaan ole ainutlaatuinen. Hänen isänsä Rick Barry on edelleen maailman kovimman koripallosarjan eli NBA:n historian yksi tarkimmista vapaaheittäjistä 90 prosentin onnistumistarkkuudellaan. Rick Barrylle alakautta heitettäviä vapareita suositteli aikanaan hänen isänsä.

Canyon Barry on niin sanottujen kakkos- ja kolmospaikkojen pelaaja eli heittävä takamies ja laitahyökkääjä. 198-senttinen pelaaja pystyy puolustamaan monien eri pelipaikkojen vastustajia ja on pitkähköksi pelaajaksi varsin hyvä kaukoheittäjä.

– Canyon on erittäin monipuolinen, atleettinen ja kookas pelaaja. Tänä vuonna Portsmouth Invitationalin fyysisissä testeissä Canyonilla oli yhdet parhaista tuloksista (ponnistusvoima, nopeus, ketteryys), luettelee Vilppaan päävalmentaja Joonas Iisalo faktoja seuran tiedotteessa.

– Harvemmin tällaisia pelaajia tulee suoraan collegesta Suomeen. Kyse on poikkeuksellisesta lahjakkuudesta, jonka katto kehittymiselle on erittin korkealla, Iisalo lisää.

Myös kynnys isän ja veljien meriitteihin yltämiseen on korkealla. Rick Barry on valittu NBA:n Hall of Fameen ja hän voitti kertaalleen liigan korikuninkuuden. Kaksi Canyonin isoveljeä pelasivat lähes 15-vuotisen NBA-uran, ja Brent Barry voitti niiden aikana kaksi mestaruutta.

Tavanomainen kysymysmerkki muodostuu siitä, että Canyon Barry aloittaa Vilppaan riveissä ensimmäisen ammattilaiskautensa Euroopassa. Hänen tehomerkintänsä varsin tasokkaan Floridan yliopiston seniorikaudellaan olivat varsin vahvat. Noin 21 minuutissa kertyi keskimäärin 11,4 pistettä ja 2,8 levypalloa ottelua kohti.