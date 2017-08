Virginian yliajaja oli kertonut äidilleen osallistuvansa oikeiston marssille

|

Autolla väkijoukkoon Charlottesvillessä Virginiassa ajanut on 20-vuotias mies, kertoo poliisi. Yksi ihminen kuoli ja 19 loukkaantui, kun autolla ajettiin ihmisiä päin valkoisten ylivaltaa kannattaneiden äärioikeistolaisten ja heitä vastustaneiden mielenosoittajien välisten yhteenottojen aikana.

Yliajaja on ohiolainen James Alex Fields Jr. Häntä syytetään toisen asteen murhasta, vammantuottamuksesta ja onnettomuuspaikalta pakenemisesta.

Fieldsin äiti Samantha Bloom kertoi ohiolaiselle Toledo Blade -lehdelle poikansa kertoneen hänelle viime viikolla aikovansa osallistua alt-right-liikkeen eli niin sanotun vaihtoehtoisen oikeiston marssille Virginiassa. Äiti sanoi, ettei tiennyt tapahtuman ääriluonteesta.

– Kehotin häntä olemaan varovainen. Ja että jos he aikovat marssia, varmistamaan että hän tekee sen rauhanomaisesti, Bloom kertoi.

Yliajossa kuollut oli 32-vuotias nainen. Tilanteessa myös loukkaantui 19 ihmistä. Lisäksi äärioikeiston edustajien ja vastamielenosoittajien välisissä kahakoissa loukkaantui 16 ihmistä. Siihen liittyen on pidätetty kolme ihmistä.

STT

