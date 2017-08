WWF: Kiira-myrskyn kaatamat puut kannattaa jättää metsään

|

WWF Suomi suosittaa, että Kiira-myrskyn kaatamat puut kannattaa jättää pääsääntöisesti metsiin. Ympäristöjärjestön mukaan lahopuu on erittäin arvokasta metsäluonnon monimuotoisuudelle.

Myöskään laki ei edellytä kuolleiden puiden korjaamista pois kuin poikkeustapauksissa.

Kiiraksi nimetty ukkosrintama sai aikaan paljon tuhoa muun muassa kaatamalla puita sähkölinjojen ja rakennusten päälle. Samalla se tuli kuitenkin myös parantaneeksi metsien luontoarvoja.

– Vähintään 5 000 Suomen metsissä elävää lajia on riippuvaisia lahopuusta. Metsänhoidon seurauksena lahopuuta on kuitenkin 95 prosenttia aiempaa vähemmän. Tämä on johtanut satojen lajien uhanalaisuuteen, sanoo WWF Suomen metsäasiantuntija Panu Kunttu.

STT

