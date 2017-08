Yhdysvallat yhä valmis keskustelemaan Pohjois-Korean kanssa

|

Yhdysvallat on yhä valmis keskustelemaan Pohjois-Korean kanssa maiden välisestä kriisistä, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson.

Tillersonin mukaan riippuu kuitenkin Pohjois-Korean johtajasta Kim Jong-unista, milloin neuvottelut voisivat alkaa. Tillerson ei kommentoinut millään tavalla Kimin viimeaikaista päätöstä lykätä ohjusiskua Guamin saarelle.

Aiemmin Tillerson on sanonut, että Pohjois-Korean pitäisi keskeyttää ohjus- ja ydinkokeensa ainakin joksikin aikaa ennen kuin keskustelut maiden välisen pattitilanteen ratkaisemiseksi voitaisiin aloittaa.

Kim Jong-un seuraa ”jenkkien tyhmiä toimia”

Maan valtiollinen uutistoimisto KCNA ilmoitti aiemmin Kimin lykänneen ohjusiskua läntisellä Tyynellämerellä sijaitsevalle Guamin saarelle, jossa sijaitsee Yhdysvaltain sotilastukikohta.

Iskusuunnitelmasta kerrottiin viime viikolla pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi Pohjois-Koreaa ”tulella ja raivolla”, jos valtio jatkaa Yhdysvaltojen uhkailua.

KCNA:n mukaan Kimille esiteltiin suunnitelma iskusta, mutta hänen kuitenkin raportoitiin seuraavan tilanteen kehittymistä ja ”jenkkien tyhmiä toimia” ennen päätöksen tekemistä.

– Jos he välttämättä pitävät kiinni heidän erittäin vaarallisista ja piittaamattomista toimistaan Korean niemimaata kohtaan, Pohjois-Korea ryhtyy toimeen, kuten aiemmin on ilmoitettu, Kimin raportoidaan sanoneen.

Kimin kerrotaan lisänneen olevan välttämätöntä, että Yhdysvallat tekee ensin oikean valinnan, jotta jännitteet lieventyvät ja vaarallinen sotilaallinen konflikti vältetään.

Osa asiantuntijoista on tulkinnut Kimin kommentit mahdollisuudeksi rauhoittaa pahoin leimahtaneita jännitteitä ja sanasotaa maiden välillä.

”Olemme lähes haltioituneita”

Guamissa viranomaiset ovat huokaisseet helpotuksesta sen jälkeen, kun Pohjois-Korea ilmaisi ainakin toistaiseksi hautaavansa aikeet ohjusiskusta saarelle.

– Sen perusteella, mitä olemme kuulleet, vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä ei ole mitään merkkejä siitä, että luvassa olisi ohjusiskuja lähitulevaisuudessa tai myöhemmin, varakuvernööri Ray Tenorio sanoi.

Varakuvernööri Tenorion mukaan Kim vaikuttaa rauhoittaneen retoriikkaansa. Tenorio sanoi heidän olevan iloisia, että Kim on ilmeisesti päättänyt olla aloittamatta iskua suunnitelmasta huolimatta.

– Olemme lähes haltioituneita, että Kim Jong-un on perääntynyt, hän sanoi.

”Hyökkäys voisi kärjistyä sodaksi”

Kiina iloitsi Pohjois-Korean uutisista. Maan ulkoministeriön mukaan kriisi on saavuttanut käännekohdan ja nyt on aika aloittaa rauhanneuvottelut.

Kiina on Pohjois-Korean merkittävin diplomaattinen liittolainen. Se on toistuvasti pyytänyt sekä Pohjois-Koreaa että Yhdysvaltoja hillitsemään riitaisaa sanasotaa.

Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis varoitti Pohjois-Koreaa siitä, että hyökkäys Yhdysvaltoja vastaan voisi nopeasti kärjistyä sodaksi. Mattis kommentoi asiaa toimittajille ennen kuin uutisoitiin, että iskua koskeva suunnitelma oli esitelty Kimille.

Mattis kommentoi tilannetta aiemmin myös mielipidekirjoituksessa yhdessä ulkoministeri Rex Tillersonin kanssa. Wall Street Journalin julkaisemassa kirjoituksessa ministerit muun muassa painottivat, kuinka tärkeää on löytää diplomaattinen ratkaisu jännittyneeseen tilanteeseen.

STT

