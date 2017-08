Yhdysvaltain äärioikeisto iloitsee Trumpin Charlottesville-kommenteista

|

Yhdysvalloissa äärioikeisto on ylistänyt presidentti Donald Trumpin kommentteja Charlottesvillen tapahtumista. Uusnatsien ja valkoisten ylivaltaa kannattavien ryhmien edustajat ovat kehuneet Trumpin kannanottoja sanoen muun muassa, että Trumpin kommentit voi tulkita vahvaksi tuenosoitukseksi ryhmille.

32-vuotias nainen sai surmansa lauantaina Charlottesvillessä, kun auto ajoi vastamielenosoittajien joukkoon äärioikeistolaisten ja heitä vastustaneiden mielenosoittajien välisten yhteenottojen aikana. Autoa ajanut mies oli aiemmin osallistunut äärioikeistolaisten mielenosoitukseen.

Trump sanoi tiistaina New Yorkissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa muun muassa, että Charlottesvillen tapahtumat olivat molempien osapuolten syytä.

– Tämä mies tekee ehdottomasti kaiken voitavansa tukeakseen meitä ja meidän on tuettava häntä, Andrew Anglin kommentoi Trumpin kannanottoa uusnatsistisella ja antisemitistisellä DailyStormer-sivustolla.

Valkoisten ylivaltaa ajaneen mielenosoituksen järjestäjiin kuuluva Richard Spencer puolestaan kuvaili presidentin kommentteja ”maanläheisiksi ja reiluiksi”.

Äärioikeistopiirien ulkopuolella Trumpille on sadellut vahvaa kritiikkiä Charlottesville-kommenteista yli puoluerajojen.

STT

Kuvat: