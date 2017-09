Hyllyyn myytävää

|

VESA KÄIVÄRÄINEN. Saloon on saatava uusia asukkaita. Houkuttelevimpia asuinpaikkoja ovat moottoritien liittymien lähialueet. Siksi niihin pitää kaavoittaa tontteja.

Veikkaan, että yllä olevan väittämän allekirjoittaa ylivoimainen enemmistö Salon poliittisista päättäjistä.

Nyt pitää kysyä, miksi mitään ei tapahdu.

Salon Seudun Sanomat uutisoi vuonna 2008, että moottoritien eteläpuolelle kaavoitetaan uusia suuria asuinalueita. Isokylän–Toijalan–Tavolan osayleiskaava mahdollistaisi jopa 4 000 ihmisen muuttamisen Salon keskustan pohjoispuolelle.

Vuonna 2012 kaavoituksessa oltiin jo loppumetreillä. Tilannekin oli muuttunut. Salon alamäki oli alkanut, vapaita tontteja oli paljon ja kysyntä vähäistä.

Osayleiskaava hyväksyttiin. Kaupunki alkoi ostaa maata Tavolasta läheltä Märyn moottoritieliittymää.

Ajatus oli, että Tavolaan rakennetaan nopeasti uusi vetovoimainen asuinalue, jossa saisi asua maalla, mutta josta hurauttaisi kätevästi Turkuun tai Helsingin suuntaan töihin.

Nyt eletään syksyä 2017. Tavolassa ei ole tontteja myynnissä, eikä niitä ole ihan äkkiä tulossakaan.

Salon uusi kaavoituskatsaus kertoo, että Tavolaan tehdään asemakaava vuosina 2018–2019. Kunnallistekniikkaan esitetään aloitusrahaa vuodeksi 2019 ja isompaa pottia vuonna 2020.

Luvuista voi päätellä, että ensimmäiset uudet tontit alueelta saadaan myyntiin vuosina 2020–2021. Hartiapankilla taloja nousee vuodessa, kahdessa, ja Salo alkaa saada uusia asukkaita noin viiden vuoden päästä.

Homma etenee hävyttömän hitaasti. Tonttien olisi pitänyt olla myynnissä jo aikaa sitten.

Kaupungilla on myynnissä yli 300 omakotitonttia. Luku kertoo periaatteessa, että kaikki on hyvin.

Ongelma on, ettei esimerkiksi Viitanlaakso kiinnosta Turussa työskenteleviä ihmisiä, jotka etsivät asuinpaikkaa moottoritien varresta.

Salo-nimisessä kaupassa on hyllyllinen tavaraa, joka ei käy kaupaksi.

Virkamiesjohto miettii Salossa parhaillaan kouluverkon tulevaisuutta. Virallisesti puhutaan oppimisympäristöjen kehittämisestä.

Voisin lyödä vetoa, että tulossa on esityksiä koulujen sulkemisesta. On ihan loogista, että vähenevä oppilasmäärä mahtuu nykyistä harvempiin kouluihin.

Esimerkiksi sisäilmaongelmista kärsivä Märynummen koulu voidaan hyvin lakkauttaa. Lapsethan mahtuvat helposti Armfeltin kouluun, kun oppilasmäärä jatkaa laskuaan vielä muutaman vuoden.

Varmasti näin onkin, lukujen valossa. Lukujen mukaan kaupungilla on myös ylenpalttinen tonttitarjonta. Kauppa ei vain käy. Ovatko ostajat tyhmiä?

Salon asioita seuratessa tulee välillä tuskainen olo. Kaupunkia on saneerattu vuosia. Palveluverkkoa on pitänyt karsia talouden tasapainottamiseksi, ja nyt siksi, että väki vähenee.

Tällä ryhdikkäällä linjalla saneerausta voidaan jatkaa, kunnes viimeinen sammuttaa valot ja sanoo, että terve.

Voisiko asiaa ajatella toisin? Voisiko kauppaan hankkia uutta myytävää, joka kiinnostaisi Salon ulkopuolella ja toisi kaupunkiin uusia asukkaita? Voisiko Salon kehityskäyrien suuntaa kääntää?

Myyvä paketti voisi olla Tavolan asuinalue ja Märynummen uusi, hieno ja terveellinen kyläkoulu. Ne pitäisi ensin rakentaa.