Janne Rautio tyrmää roskakalapuheet

Särkisalossa asuva Janne Rautio on suivaantunut pääasiassa särkikalojen, mutta muidenkin kotimaisten kalojen roskakala-nimityksestä. Puolustuspuheiden vakuudeksi häneltä ilmestyy ensi keväänä yhdistetty tieto- ja ruokakirja särkikaloista. Mukaan on otettu myös muita kyseenalaisen maineen saaneita kotimaisia luonnonkaloja.

Viisi kertaa viikossa kalaa syövä Rautio on opetellut valmistamaan kaloja eri tavoin. Graavattua särkeä ja lahnaa maistaessaan ei uskoisi, että raaka-aine on heikosti arvostettua.

29. syyskuuta Rautio on toteuttamassa Mathildedalin Marinaan kokki Minna Suotosen kanssa kalaisaa illallista. Illallinen on osa ELO – suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiön Syödään yhdessä -teemavuotta.