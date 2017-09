Kaupunginjohtaja avasi uudistetun Plazan

|

Uudistunut Kauppakeskus Plaza avattiin torstaiaamuna virallisesti remontin jälkeen. Kauppakeskuksen avasi Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna. Avajaiset keräsivät myös runsaan yleisön, sillä 2500 ensimmäiselle oli luvassa kakkukahvit.

Uudistunut Plaza on ilmeeltään entistä valoisampi ja nykyaikaisempi. Näkyvin uusi elementti on suuri värivaloin koristeltu aaltoileva rimaseinä kauppakeskuksen ”keskusaukiolla”. Valaistusta on muutenkin lisätty ja uudistettu. Myös penkkejä ja viherkasveja on aiempaa enemmän. Lämmintä ilmettä tuo puun käyttö. Uudistus ulottuu aina ulos asti, minne on rakennettu puupenkkejä sekä Plazan osat yhdistävä videokatto.