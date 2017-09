Kuntosali vain naisille avataan Saloon kuun lopussa

|

Salon uusin liikuntakeskus Lady´s Club Salo on ainoastaan naisille omistettu kuntosali, jollaista ei Salossa ennestään ole. Sekasaleja on useitakin, mutta Lady´s Clubin Matti Nieminen on tuonut konseptin Helsingistä, jossa hänellä on samalla brändillä toimivia kuntosaleja useampiakin.

– Olen rakentanut kaikkiaan 48 kuntosalia, sanoo Nieminen, joka on ollut alalla vuodesta 1981.

Nieminen haluaa tuoda naisille ”naismaista” konseptia, palvelua aikuisille naisille.

– Kuntosalille haetaan sellaista kohderyhmää, jolla on selvä kynnys lähteä sekasalille, sanoo Nieminen.

Salossa on paikka uudelle tällaiselle liikuntasalille. Esimerkiksi Lohjaan verrattuna saleja on vähän, vaikka Salo on laaja ja asukkaita paljon enemmän.

– Lohjalla on 17 liikuntasalia, sanoo Nieminen.

Salossa kuntosalien käyttäjämäärät ovat Niemisen mielestä erittäin pieniä, kun vertaa koko Salon asukaslukuun.

– Naiset saavat parempaa henkilökohtaista ohjausta omiin treeneihinsä. Suoraan emme kilpaile muiden salien kanssa, sanoo Nieminen.