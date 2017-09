Lavapörssi muuttaa Saloon kasvaakseen

|

Mynämäellä toimiva Lavapörssi Oy kunnosti ja välitti viime vuonna myyntiin 650 000 kuormalavaa. Tänä syksynä yhtiö siirtää toimintansa Saloon ja lähtee tavoittelemaan kovaa kasvua.

– Mynämäki on meidän kannaltamme sata kilometriä sivussa. Salon sijainti on logistisesti parempi. Nyt valtaosa asiakkaistamme on alle sadan kilometrin etäisyydellä, yhtiön toimitusjohtaja ja omistaja Petteri Lindholm perustelee päätöstä muuttaa Perttelin Inkereelle.

