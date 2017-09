Millainen Isis kalifaatin jälkeen?

|

VESA JAAKOLA. Maailman muista terrorijärjestöistä ääri-islamistien Isis erottautuu kolmella ominaisuudellaan. Sen näkemys islamista on jyrkin ja alkukantaisin. Se on ollut aseellisessa taisteluissa ja alueidensa hallinnossa kaikkein väkivaltaisin. Se on ainoana pystynyt perustamaan alueilleen oman valtioalkion, kalifaatin.

Tämä kalifaatti jää lyhytikäiseksi. Sen hävittämiseksi on tehty yli vuoden ajan sotilasoperaatioita Isisin hallitsemilla irakilais-syyrialaisilla alueilla. Kalifaatti on jo lähes raunioina.

Uskonsodat ovat sodista verisimpiä. Niissä sotilaille uskotellaan, että vääräuskoisia tappaessaan he tekevät vain hyvää ja saavat julmista teoistaan taivaallisen palkkion, elävinä tai kuolleina. Uskonsodissa tavoitellaan jopa marttyyrikuolemia. Tällaista uskonsotaa ovat käyneet myös Isis-militian soturit.

Levantin maille perustamassaan ”Islamilaisessa tasavallassa” Isisin aktivistit ehtivät syyllistyä parin viime vuoden aikana kaikkiin mahdollisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Heidän johtajansa ovat viheliäisiä sotarikollisia, jotka pitäisi saada Kansainväliseen rikostuomioistuimeen tuomittaviksi.

Isis yllyttää kannattajiaan terroritekoihin kaikenlaisia kohteita vastaan Lähi-idän ulkopuolellakin, myös Euroopassa. Täällä monissa kaupungeissa onkin viime aikoina koettu Isisin inspiroimia joukkomurhia. Viimeksi Suomen Turussa tehtiin terroristinen puukkoisku, tekijänä radikalisoitunut marokkolainen mies.

Isisin aktivistien terroristisessa taistelussa tämän järjestön sydänmailla ja kauempana ei ole kyse pelkästään uskonsodasta. Irakissa ja Syyriassa Isisin soturit tavoittelivat myös maallista valtaa osallistumalla koston kierteeseen alueen sisällissodissa.

Isisin eurooppalaiset vierastaistelijat eivät ole kääntyneet asuinmaitaan vastaan niinkään uskonnollisista vaan syrjäytymisen syistä. Juurettomat syrjäytyneet ovat etsineet parempaa elämää jopa Isisin kalifaatista sen houkutuspropagandan harhauttamina.

Nyt kun Isisin kalifaatti raunioituu ja sen aktivistit pakenemassa minne vaan pääsevät, Euroopassakin on odotettavissa uusia terrori-iskuja. Kohdemaissa turvattomuuden tunne enenee, mikä onkin terroristien tavoitteena.

Terrorismin torjunnassa propagandalle alttiiden radikalisoitumisen estäminen on avainasia. Tehtävä on vaikea, mutta vielä vaikeampaa on saada terroritekoihin mieltyneistä kunnon ihmisiä. Isisin houkutuspropagandan lumo haihtuu monilla hitaasti. Siksi Isis salasotureineen voi elää ja vaikuttaa vielä kauankin.

Isisin propagandan ja terrorin kaltaisiin suorituksiin maailmanhistoriassa vain harvat poliittiset toimijat ovat yltäneet. Niistä mainittakoon tässä neljä.

Sata vuotta sitten Venäjällä bolshevikit tekivät vallankumouksen, jota seuranneessa pitkässä sisällissodassa viljeltiin paljon terroria Isisin tyyliin. Kahdeksan vuosikymmentä sitten Saksassa Hitler natseineen terrorisoi oman maan vähemmistöjä ja sittemmin miehitysalueiden asukkaita kuin Isisin julmurit.

Neljä vuosikymmentä sitten Kamputseassa punakhmerit tappoivat vääränlaista väkeä kuin Isisin soturit. Kaksi vuosikymmentä sitten Ruandassa hutujen johtajat toteuttivat tutsien kansanmurhaa Isisin malliin.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.