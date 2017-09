Muista aina liikenteessä

|

ASKO LEHTONEN. Tämän lehden tekstaripalstalla on keskusteltu kiihkeästi salolaisesta liikennekäyttäytymisestä. Kansalaisten hämmentämiseksi on perusteltua julkaista hälytys- ja pölytyslaitoksen päivitetyt ohjeet ajoradoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä toimeenpantavien liikennöintitapahtumien oikeasta suorittamisesta.

Kiertoliittymä eli liikenneympyrä. Tyhjään liikenneympyrään ei saa ajaa. Ympyrää lähestyttäessä tarkista aina, lähestyykö joku muu ympyrää jostain muusta liittymästä. Jos näin on, odota, että tulija ajaa ympyrään ennen sinua. Tarvittaessa sammuta ajoneuvon moottori. Vilkun käytöstä kiertoliittymässä katso seuraava kohta.

Vilkku. Pääsääntö on, että vilkkua ei käytetä. Edestä päin lähestyvien ajoneuvojen kuljettajat pystyvät päättelemään kääntymissuuntasi etupyöristä. Takaa tulevan ei edes tarvitse tietää sitä. Vaikka vilkkuja ei käytetä, ne on pidettävä kunnossa katsastusmiestä varten.

Nopeusrajoitus. Nopeusrajoitukset ovat niin herkkä asia, että niitä käytetään vain viranomaisen valvonnassa.

Läpiajo kielletty. Liikennemerkin tarkoitus on herättää uteliaisuutta ja seikkailunhalua: minneköhän tuosta pääsee?

Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty. Asutuskeskuksissa käytetty liikennemerkki on voimassa vain päiväaikaan. Yöllä raskaan liikenteen läpiajo on sallittu, ja myös nopeus on vapaa.

Pysäköinti. Alueilla, joilla on merkityt pysäköintiruudut, pysäköidään ruutuihin. Ajoradan suuntaiset ruutuja täytetään niin, että joko auton keula tai perä on ruudun ulkopuolella. Voit valita vapaasti, kumpaa tapaa käytät. Kun ruutuja ei ole, auto pysäköidään niin, että vierekkäisten ajoneuvojen ovet mahtuvat aukeamaan yhtä aikaa. Kauppojen perhepaikoille voit pysäköidä, jos sinulla on ollut perhe tai haluaisit sellaisen, mutta myös silloin, kun sinulla on lapsia mukana. Jos odotat puolisoa kaupasta, tee se oven edessä. Huolehdi nopean lähdön valmiudesta ja pidä auto käynnissä.

Suojatie. Jos olet jalankulkija, voit käyttää kadun ylittämiseen suojatietä, jos sellainen on sopivasti kohdalla. Jos olet pyöräilijä, saat ajaa suojatiellä. Jos olet autoilija, pysähdy suojatien eteen, kun jalankulkija ylittää suojatietä. Jos viereisellä kaistalla oleva auto on jo pysähtynyt, sinun ei enää tarvitse tehdä sitä kuin siinä tapauksessa, että osut jalankulkijaan. Pidä silloin huoli siitä, että syyllinen ei pääse pakoon.