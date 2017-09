Nordic ID Salon IoT Campukselle

|

Langattomia viivakoodi- ja RFID-lukijoita valmistava Nordic ID Oy muuttaa Salon IoT Campukselle.

Salon Meriniityssä Myllyojankadulla toimiva yritys siirtyy uusiin vuokratiloihin syyskuun lopulla. Kampukselle siirtyy sekä Salon että Turun toimipisteiden väki.

Yritys työllistää kaikkiaan 40 henkilöä, joista vajaat 30 työskentelee Salossa.

Toimitusjohtaja Juha Reima on innoissaan uusista tiloista, jotka tarjoavat mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden kampuksella toimivien huippuosaajien kanssa.

– Kampuksella on joka tavalla äärimmäisen hyvät puitteet, hän sanoo.

Nordic ID saa Salon IoT Campukselta hieman pienemmät tilat kuin mitä yrityksellä on tällä hetkellä.

– Uudet tilat ovat nykyaikaisemmat ja meidän tarpeisiimme sopivammat kuin nykyiset tilamme. Tiivistämme toimintoja muuton yhteydessä, Reima sanoo.

Nordic ID:lle tarkoitettuja tiloja siivotaan ja muutetaan parhaillaan yritykselle sopiviksi.

– Muutto tapahtuu vaiheittain, Reima kertoo.

Lue lisää 6.9.2017 lehdestä