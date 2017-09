Politiikka on rikki

|

ANTERO LEPPÄNEN. Viimeisimmän gallupin mukaan presidentinvaalista pitäisi tulla läpihuutojuttu. Niinistön, jota virallisesti ei ole vielä asetettu ehdokkaaksi, ennustetaan putsaavan pöydän lähes puhtaaksi. Kilpakumppanit saavat tyytyä sieltä putoaviin muruihin. Tilanne tuo mieleen kouluajoilta tutun tarinan Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä.

Gallupin realisoituminen tammikuussa tarkoittaisi, että Suomessa politiikka olisi rikki. Erimielisyys ei ole kannatettava tavoite, raateleva sellainen on jopa epätoivottava. Demokratian olennainen piirre kuitenkin on, että vaaleissa kannatus hajautuu, poikkeuksena piloteiksi jääneet kansandemokratiat.

Eduskuntavaaleissa tilanne on toinen kuin suorassa henkilövaalissa: mikään puolue ei viime aikoina ole yltänyt 25 prosentin kannatukseen. Lienee semanttista pohdiskelua, onko puoluepolitiikka rikki vai uusjako menossa.

Kaikki suurimmat puolueet ovat sännänneet poliittiseen keskustaan, jossa sitten surutta astutaan toisen aikaisemmin hallitsemalle tontille, jopa varpaillekin. Samoilla vesillä ja madoilla ääniä kalastellaan.

Kaikki julistavat olevansa jyrkästi pieni- ja keskituloisten asialla sekä tasa-arvon kannalla. Kokoomus tosin sillä varauksella, että lähtökohtana on vain mahdollisuuksien tasa-arvo.

Äänestyskäyttäytyminen on muuttunut jyrkästi: Nukkuvien puolue saa vaalista toiseen suurimman potin, ja kuntavaaleissa on jo mennyt rikki 40 prosentin maaginen raja. Mullistukset puoluekannatuksessa heijastavat yhteiskunnan keskiluokkaistumista, pirstaloitumista, yksilöllisyyden korostumista ja sitä, että maailmaa on muutettu. Nimenomaan muutettu, sillä ei ympäristökään saastu luonnonlakien vuoksi vaan siksi, että sitä saastutetaan.

Kaikilla, paitsi halla-aholaisilla, on sangen samanlaiset onget ja madot sekä virvelit ja vieheet. Siksi erot löytyvät viestinnästä ja imagosta, jonka muodostamisessa puolueen puheenjohtajan merkitys lienee viitisenkymmentä prosenttia. Se on yhtä suuri kuin veskarilla lätkäjoukkueessa.

Somettuneessa Suomessa puolueiden kannatukset saattavat hyppiä kuin syke eteisvärinässä: Keskusta vajosi eduskuntavaalissa 2011, mutta nousi neljä vuotta myöhemmin pääministeripuolueeksi. Nyt se on muodostunut taakaksi, kokoomuksella on näet tapana syödä hallituskumppaninsa. Kyllä ei helppoa ole demareillakaan, paikka oppositiossakin näyttää olevan rasite SDP:lle.

Soinin perussuomalaiset menestyi kaksissa eduskuntavaaleissa, mutta kyselyissä kannatus puolittui kesällä puoluehajaannuksen vuoksi. Vielä pari vuotta sitten Soini nimitteli hekotellen vihreitä ja RKP:tta takiaispuolueiksi. Pilkkakirves osui kipeästi omaan nilkkaan. Soini on nyt yhden takiaispuolueen rivijäsen. Olkoon ilmiön nimi sätky.

Vihreiden kannatuskäyrä on muista poikkeava: kasvu on ollut sekä nopeaa että voimakasta. Muissa puolueissa ei varmaankaan enää suhtauduta vähätellen Touko Aallon ilmoittamalle tavoitteelle olla pääministeripuolue vuonna 2019. Kolmella muullakin puolueella lienee täsmälleen sama tavoite, mikä on aivan luonnollista monipuoluejärjestelmässä.

Kirjoittaja on salolainen entinen kunnallispoliitikko.