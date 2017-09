Rantaravintola Lahnajärvi on myytävänä

|

Rantaravintola Lahnajärvi on myynnissä. Kiinteistössä toimivat ravintola ja motelli Lahna, Checker–museo, huvi/vesipuisto hiekkarantoineen, kampaamo, minigolf, hieronta, solarium, pelisali sekä karavaanarialue.

Myynnissä on sekä liikentoiminta että kiinteistö. Yrityspörssi.fi-nettisivun ilmoituksen mukaan myös kiinteistön vuokraaminen on mahdollista.

Lahnajärven taukopaikka 110-tien varrella Suomusjärvellä avasi ovensa kaksi vuotta sitten oltuaan suljettuna seitsemän vuotta. Yrittäjä Pia Landenin johdolla kiinteistössä tehtiin mittava remontti.

– Nyt katsotaan, löytyykö paikalle ostaja ja uusi yrittäjä. Toiminta jatkuu normaaliin tapaan myynnistä huolimatta, Pia Landen kertoo.

Landenin mukaan kesä on mennyt hyvin ja uusiakin asiakkaita on löytänyt harva se päivä Lahnajärvelle.

– Tässä olisi valmis paletti seuraavalle yrittäjälle valmiina, Landen sanoo.

Landen ei taustoita ravintolan myyntipäätöksen syitä tällä kertaa enempää.

Yrityspörssi.fi-sivustolla Lahnajärven liikevaihtoluokaksi mainitaan 600 001–1 000 000 euroa.

Lahnajärven taukopaikka rakennettiin alun perin Turun ja Helsingin välisen tien puoliväliin vuoden 1952 olympialaisia varten. Ravintolan toiminta päättyi marraskuun puolivälissä vuonna 2008, kun E18-moottoritie valmistui.