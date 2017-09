S-market Plaza avaa ovensa torstaina

|

SSO:n S-market Plaza avaa ovensa asiakkaille jo tulevana torstaina kello kymmeneltä. Kokonaisuudessaan uudistettu Kauppakeskus Plazassa viettää uusavajaisia viikon päästä torstaina.

SSO:n mukaan S-market Plazan tilat on käyty läpi lattiasta kattoon ja tekniikka on uusittu ympäristöystävällisemmäksi. S-marketin pohjaratkaisu on samantyyppinen SSO:n muiden uusimpien S-marketien kanssa, kuten Perniössä, Tupurissa ja Kemiössä.

S-market Plaza on edelleen SSO:n suurin S-market, vaikka pinta-ala hieman remontin yhteydessä pieneni. Valikoimissa on nyt lähes 20 000 tuotetta, joka on samaa suuruusluokkaa kuin aiemminkin.

S-market Plaza:n uudistaminen on SSO:lle noin 3,5 miljoonan euron investointi.