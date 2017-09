S-marketin avaamista ehdittiin jo odottaa

|

Salon keskustassa sijaitsevan S-market Plazan avajaiset synnyttivät pienen ruuhkan torstaina. Moni oli ehtinyt jo kaivata kauppaa, jossa oli tottunut asioimaan.

Täysin uusitussa kaupassa on hyödynnetty viimeisintä teknologiaa, jonka avulla energiakulut saadaan painettu alle puoleen aiemmasta. Muitakin muutoksia on tehty, esimerkiksi muutettu palvelutiskin paikkaa.

Asioinnin helpottamiseksi on tehty pohjakartta, johon on merkitty tuoteryhmät.

Uutta kaupassa ovat muun muassa itsepalvelukassat eli pikakassat, joita on perinteisten kahdeksan kassan lisäksi käytössä neljä.