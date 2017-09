Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Timo Vesala: Hyvin menee, mutta kuinka kauan?

|

Kansantaloudessa asiat ovat pitkästä aikaa lähes hyvin, mutta seuraava tumma pilvi synkentää jo taivaanrantaa. Näin voisi tiivistää makrotaloudellisen tilanneanalyysiin, johon Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Timo Vesala on päätynyt.

– Ensimmäisen kerran pitkästä aikaa Suomessa on kolmen prosentin kasvulukuja. Erityisen positiivista on se, että kasvua tapahtuu monissa eri paikoissa yhtä aikaa. Vielä viime vuonna kasvu oli kovin kapealla sektoreilla ja toteutui lähinnä rakennusinvestointeina, Salossa keskiviikkona vieraillut Vesala sanoo.

Nykyinen talouskasvu ei kuitenkaan välttämättä jatku pitkään. Vesalan mukaan on jo näkyvissä merkkejä, ettei kansainvälisen talouden luoma viennin vetoapu jatku.

– Arvelen, että vetoapu alkaa vaimentua jo 2018–2019. Siksi budjettiriihessä ei kannattaisi puhua jakovarasta, sillä sitä ei ole. Sen sijaan kannattaisi nyt nousukaudella toteuttaa niitä rakenneuudistuksia, jotka ovat jääneet tekemättä, Vesala sanoo.

Salon tilannetta luonnehtii Someron Säästöpankin asiakaspalvelupäällikkö Tuukka Alanko pitkästä aikaa miellyttäväksi.

– Ennen Salon työmarkkinoita veti yksi iso, nyt on monia pieniä. Pankin näkökulmasta näyttää, että salolaiset ovat alkaneet taas uskoa, että parempaan suuntaan mennään: tehdään taas remontteja, ostetaan asuntoja.

Alanko sanoo, että melko uutena ilmiönä näkyy myös se, että pääkaupunkiseutulaiset pakenevat käsistä karanneita neliöhintoja kohti Saloa.

– Tämän näkee selvästi pankin asuntolaina-asiakkuuksista: yhä enemmän on helsinkiläisiä, jotka ostavat Salosta halvan asunnon ja saavat toimivat kuntapalvelut päälle, Alanko sanoo.

