Sahatavaran ja ruuan vienti Kiinaan kasvaa

Suomen vienti Kiinaan jatkaa kiitettävässä nousukiidossa. Etenkin puutavaraa ja elintarvikkeita viedään yhä suurempia määriä Kiinan miljardimarkkinoille.

Voisi kärjekkäästi sanoa, että suomalaisia auttaa myös kiinalaisten oma, ajoittain kyseenalainenkin toiminta. Kiinalaiset tietävät maansa massiiviset ympäristöongelmat ja muistavat lukuisat elintarvikeskandaalit. Ne ovat heikentäneet kansalaisten luottamusta kiinalaisvalmistajien tuotteisiin. Puhtaus ja turvallisuus ovat suomalaistuotteiden valtteja.

Samalla kasvaa sahatavaran vienti, joka on sitä luokkaa, että kasvun este on nyt enemmänkin logistinen kuin markkinoista kiinni. Kiina tarvitsee puutavaraa rakentamiseen, eivätkä omat kutistuvat metsävarat riitä vastaamaan kysyntään. Muurlassakin toimivan Versowoodin mukaan suomalaissahatavaran vienti Kiinaan on kasvanut 45 000 kuutiosta vuonna 2010 viime vuoden yli miljoonaan kuutioon. Ongelmana on nyt löytää riittävästi kontteja ja tilaa rahtilaivoista.

Uusi Suppilog-kaupankäyntialusta on aloittanut viennin Kiinaan panimotuotteilla. Mukana on kymmenen suomalaispanimoa. Suppilogin edustajan mukaan Kiina on optimaalinen markkina suomalaisyrityksille, sillä maalla on ongelmia elintarvikevarmuuden turvaamisessa, ja samalla Kiinassa on keskiluokkaistuva, länsimaistuva miljardiväestö, joka haluaa laatua myös arkipäiväänsä. Tätä halua voivat suomalaiset ruokabrändit ruokkia.

Valio on käynnistänyt laktoosittoman maitojauheen viennin kuluttajamarkkinoille Kiinan suurimman verkkokaupan kautta. Neljä viidestä kiinalaisesta ovat laktoosi-intoleransseja, joten laktoosittomille maitotuotteille riittää kysyntää. Valioon mukaan mielikuva puhtaasta luonnosta ja saasteettomista tehdasalueista ovat elintärkeitä.

Vientiä edistävän Finpron mukaan Suomi voisi hyvinkin kasvattaa noin 50 miljoonan euron elintarvikevientiä 200–300 miljoonaan euroon. Tämä vaatisi, että vientikirjoa laajennettaisiin maitotuotteista lihaan, siipikarjaan ja viljatuotteisiin.

Atria onkin jo vastannut haasteeseen: se on vienyt toukokuusta alkaen Kiinaan keskimäärin 20–25 tonnia sianlihaa joka päivä. Suomi-sika on arvossaan Aasiassa, sillä se tiedetään terveeksi ja antibioottivapaaksi.