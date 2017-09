Salcomp avasi maailman suurimman laturitehtaan Kiinassa

|

Laturivalmistaja Salcomp avasi torstaina uuden tehtaan Kiinan Guigangissa. Tuotantolaitoksen vuosikapasiteetti yltää 350 miljoonaan laturiin, mikä tekee siitä Salcompin mukaan maailman suurimman laturitehtaan.

Investoinnin arvo on useita kymmeniä miljoonia euroja, kertoo Salcomp. Uuden tehtaan avajaisia vietetään tänään torstaina.

Alkuvaiheessa tehtaassa työskentelee noin tuhat ihmistä, ja määrä kasvaa yhtiön mukaan vuoden 2018 loppuun mennessä noin 5 500 henkilöön.

Salcompin pääkonttori sijaitsee Salossa ja tuotantolaitokset Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa. Salcompin pääkonttori muutti keväällä sokeritehtaan entisiin konttoritiloihin Salossa.

Guigangin tehtaan rakentaminen alkoi heinäkuussa 2016, ja tuotanto käynnistyi kesäkuun lopussa. Koko teollisuuskampus käsittää tuotantolaitoksen, varaston, toimistotilat sekä asuntolat. Rakennusten kokonaispinta-ala on yli 85 000 neliömetriä.

– Guigangin tehtaan rakentaminen on meille tärkeä strateginen askel. Viime vuosina älypuhelinmarkkinoiden kasvu erityisesti Kiinassa on ollut voimakasta, mikä on lisännyt tarvetta lisäkapasiteetin rakentamiseen. Uusi tuotantolaitos vahvistaa läsnäoloamme tärkeimmillä markkinoilla, antaa hyvän pohjan omalle kasvullemme sekä parantaa tuotantomme tehokkuutta ja kilpailukykyä, sanoo Salcompin toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi kertoo yhtiön tiedotteessa.

Guigangin tehtaassa valmistetaan latureita älypuhelimiin ja muihin elektronisiin laitteisiin sekä langattoman latauksen ratkaisuja. Guigangin tehtaan vuosittainen valmistuskapasiteetti on 350 miljoonaa laturia, mikä kasvattaa Salcompin kuuden tehtaan kokonaiskapasiteetin yli 600 miljoonaan laitteeseen.

– Uuden tehtaan tärkein markkina-alue on Kiina, jossa valmistetaan yli 70 prosenttia maailman älypuhelimista. Tuotteita viedään myös esimerkiksi Malesiaan, Vietnamiin, Intiaan, Etelä-Koreaan, Brasiliaan, Meksikoon sekä Yhdysvaltoihin, kertoo Hangasjärvi tiedotteessa.

Salcompin tavoitteena on myös tukea materiaalitoimittajien asettumista Guigangiin ja yhteisen ekosysteemin luomista.

– Näin latureihin tulevista komponenteista tulee entistä edullisempia, ja toimitusajat Salcompin tehtaalle lyhenevät parantaen Guigangin tehtaan kilpailukykyä entisestään.

Guigang on kolmas tehdas, jonka Salcomp on avannut viimeisen vuoden sisällä. Salcomp aloitti sopimusvalmistuksen Kiinassa vuonna 1998, ja yhtiö perusti ensimmäisen oman tuotantolaitoksen Kiinan Shenzheniin vuonna 2002.

Salcomp