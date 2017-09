Salolaisten liikenneympyrässä ajamiseen toivotaan tolkkua

|

Salolaisten liikenneympyräkäyttäytyminen puhuttaa jälleen. Salon liikenneturvallisuustyöryhmä on saanut asukkailta sekä virallista että epävirallista palautetta liikenneympyrässä ajamisesta.

– Ja onhan tietysti omatkin silmät päässä, Salon kaupungin suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm sanoo.

Söderholm on mukana Salon liikenneturvallisuustyöryhmässä. Ryhmä on lähestynyt mediaa tiedotteella, jossa kerrataan keskeiset liikenneympyrässä ajamisen säännöt nyt koulujen alettua.

– Liikenneympyrähän on oikeastaan vain sarja risteyksiä. Omaa ja muiden ajamista voikin helpottaa huomattavasti sillä, että käyttää vilkkua ajoissa ja oikeassa paikassa sekä muistaa väistämissäännöt, Söderholm toteaa.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen toteaa, että ongelmia on aiheutunut erityisesti Halikossa, jossa on paljon läpiajoliikennettä.

– Sitä liikennettä voisi hoitaa muitakin reittejä pitkin.