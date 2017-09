Salon sairaalalla vankka asema

|

Salon sairaalan peruskorjauksesta on puhuttu vuosikausia. Viime aikoina päätöstä on viivyttänyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, mutta nyt sairaalan tulevaisuus näyttää valoisalta. Sairaanhoitopiiri ja Salon kaupunki ovat yhtä mieltä siitä, että sairaala on peruskorjattava.

Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä toteaa (SSS 29.9.), että piiri tarvitsee yliopistollisen keskussairaalan lisäksi toisen leikkaavan sairaalan. Turussa rakennetaan parhaillaan uutta T3-sairaalaa, mutta tilaratkaisuna se korvaa vain vanhan U-sairaalan. Kaikki potilaat eivät edelleenkään mahdu Tyksiin.

Salon Seudun Sanomat kertoi Salon sairaalan ongelmista viimeksi kesäkuussa. Silloin sairaanhoitopiirin ja sairaalan edustajat käyttivät rakennuksen eri osista sellaisia ilmaisuja kuin ”työsuojelun murheenkryyni”, ”omassa talossaan kukaan ei toimisi tällä tavoin” ja ”katto vuotaa vettä ja seinät ilmaa”.

Sairaalanmäellä tehdään paikkaavia remontteja koko ajan sekä sairaalan että terveyskeskuksen puolella. Parhaillaan korjataan rakennuskompleksin 1980-luvulla valmistuneen sairaalaosan vesikattoa.

Myös uutta on rakennettu, ja esimerkiksi leikkaussalit ovat huippukunnossa.

Varsinais-Suomen vanhojen aluesairaaloiden kehitys on kulkenut eri polkuja. Loimaan ja Vakka-Suomen sairaalat toimivat edelleen, mutta niissä ei ole ympärivuorokautista päivystystä. Loimaan sairaalan vuodeosastoja hallinnoi kaupunki.

Salossa synnytysten ja lastenosaston loppumista kohta kaksi vuotta sitten pidettiin kovana iskuna, mutta Salo on koko ajan ollut Turun ulkopuolisista sairaaloista vahvin.

Toistaiseksi sairaalanmäen korjaukset ja rakentaminen ovat vielä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Salon kaupungin päätettäviä asioita. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteuduttua palveluiden järjestämisestä vastaa maakunta.

Tällä tietoa sairaanhoitopiirin tilat siirtyvät sote-uudistuksessa perustettavalle Maakuntien Tilakeskukselle ja terveyskeskuksen puoli jäisi kaupungille. Palvelujen kehittämisen ja kiinteistön kunnossapidon kannalta olisi paras, jos kokonaisuudella olisi vain yksi omistaja. Järjestely kannattaa toteuttaa jo ennen uudistusta.