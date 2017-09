Salon työttömyysprosentti laski

|

Salon työttömyysprosentti on laskenut 2,5 prosenttiyksikköä viime elokuusta. Työttömyysprosentti oli nyt elokuun lopussa 13,0 prosenttia, mikä on käytännössä sama kuin vuonna 2012 elokuussa Nokian matkapuhelintehtaan sulkemisen aikaan. Pahin tilanne oli vuoden 2015 Salossa, kun silloin vuoden lopussa työttömyysaste kohosi 18,3 prosenttiin.

Työttömien määrä Salossa oli nyt elokuussa 3208. Samaan aikaan vuonna 2012 työttömiä oli Salossa lähes 170 enemmän.

Pitkäaikaistyöttömien määrä oli Salossa vajaat 1200 tässä elokuussa, kun vuonna 2012 määrä oli 400 pitkäaikaistyötöntä vähemmän eli vajaat 800 pitkäaikaistyötöntä.

– Tässä on ollut useita huonoja vuosia välissä, ja vasta tänä vuonna esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt Salossa laskuun. Se on tapahtunut vähän myöhemmin kuin muualla Varsinais-Suomen maakunnassa, sanoo työmarkkina-analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

– Saloon syntyi työttömyyspiikki Nokian ja Microsoftin alasajon myötä, mutta piikki on onneksi laskenut, sanoo Pusila.